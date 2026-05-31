지난해 수능 1등급 3명 중 2명은 n수생…상위권 경쟁 더 치열해진다

지난해 대학수학능력시험(수능) 국어·수학·탐구 영역 평균 1등급대 수험생 3명 중 2명은 졸업생인 것으로 나타났다. 올해 6월 모의평가에 역대 최대 규모인 9만7000여명의 n수생이 몰린 만큼 재학생들의 입시 부담도 한층 커질 것이라는 전망이 나온다.

진학사가 31일 자사 합격 예측 서비스를 이용한 2026학년도 수능 수험생 데이터를 분석한 결과 국어·수학·탐구 평균 1등급대 수험생 가운데 졸업생 비율은 65.7%로 집계됐다. 재학생 비율은 34.3%에 그쳤다.

지난해 수능 응시자는 재학생 약 37만명, 졸업생 약 16만명으로 재학생이 두 배 이상 많았지만 최상위권에서는 졸업생 비중이 압도적으로 높았다. 상위권에서도 비슷한 양상이 나타났다. 국어·수학·탐구 평균 2등급대 수험생 중 졸업생 비율은 57.7%, 3등급대는 50.2%로 과반을 차지했다. 반면 4등급부터는 재학생 비율이 더 높아졌다.

영역별로는 탐구 과목에서 졸업생 강세가 가장 두드러졌다. 탐구 1등급대 수험생 중 졸업생 비율은 65.0%였고 수학은 61.0%, 국어는 56.1%였다.

반면 절대평가인 영어에서는 격차가 상대적으로 크지 않았다. 영어 1등급대 수험생 가운데 재학생은 47.3%, 졸업생은 52.8%였고, 2등급에서는 재학생 비율(50.2%)이 졸업생(49.8%)보다 소폭 높았다.

입시업계에서는 정시를 목표로 하는 n수생들이 국어·수학·탐구 학습에 집중하는 반면 재학생들은 수시 수능최저학력기준 충족을 위해 영어 학습 비중을 유지한 결과로 보고 있다.

올해는 n수생 강세가 더욱 뚜렷해질 수 있다는 전망도 나온다. 앞서 한국교육과정평가원이 발표한 2027학년도 수능 6월 모의평가 지원자 현황을 보면 졸업생 등 지원자는 9만6931명으로 역대 최대를 기록했다. 여기에 지역의사제 시행과 2028학년도 대입제도 개편을 앞둔 수험생들의 재수 선택이 늘면서 상위권 경쟁이 더욱 치열해질 것이라는 분석이 나온다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “6월 모의평가는 재학생과 졸업생이 처음으로 같은 시험에서 경쟁하며 자신의 객관적 위치를 확인하는 시험”이라며 “재학생들은 교육청 학력평가 성적만으로 자신의 위치를 판단하기보다 졸업생 변수를 함께 고려할 필요가 있다”고 말했다.