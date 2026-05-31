창간 80주년 경향신문

올해 최단 기록 갈아치웠다···‘군체’ 300만 돌파, 개봉 10일 만에 손익분기점 넘었다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 300만 관객을 돌파하며 손익분기점을 넘어섰다.

31일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <군체>는 전날까지 누적 관객 수 310만9000여 명을 기록하며 개봉 열흘 만에 300만 관객을 넘어섰다.

지난 21일 개봉한 <군체>는 올해 개봉작 중 최단기간 100만, 200만 관객을 돌파한 데 이어 300만 관객도 최단기간 돌파했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

올해 최단 기록 갈아치웠다···‘군체’ 300만 돌파, 개봉 10일 만에 손익분기점 넘었다

입력 2026.05.31 11:34

수정 2026.05.31 11:41

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <군체> 포스터. 쇼박스 제공

영화 <군체> 포스터. 쇼박스 제공

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 300만 관객을 돌파하며 손익분기점을 넘어섰다.

31일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <군체>는 전날까지 누적 관객 수 310만9000여 명을 기록하며 개봉 열흘 만에 300만 관객을 넘어섰다. 지난 21일 개봉한 <군체>는 올해 개봉작 중 최단기간 100만, 200만 관객을 돌파한 데 이어 300만 관객도 최단기간 돌파했다. 장항준 감독의 <왕과 사는 남자>의 300만 기록(14일)보다 나흘 빠르다.

<군체>는 도심의 대형 쇼핑몰에서 대규모 좀비 바이러스가 퍼지며 인간과 좀비가 사투를 벌이는 이야기를 그렸다. 영화 <부산행>. <얼굴> 등을 연출한 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 배우 구교환이 좀비 군단을 지휘하는 빌런 서영철 역을, 전지현이 생존자 그룹을 이끄는 생명공학자 권세정 역을 소화했다.

영화는 지난 23일(현지시간) 폐막한 제79회 칸국제영화제 미드나이트 스크리닝 섹션에 초대돼 전 세계 관객들을 만나기도 했다. 제작비는 약 200억 원으로, 선판매 수익을 포함해 손익분기점은 300만 명이었다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글