올해 최단 기록 갈아치웠다···‘군체’ 300만 돌파, 개봉 10일 만에 손익분기점 넘었다

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 300만 관객을 돌파하며 손익분기점을 넘어섰다.

31일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <군체>는 전날까지 누적 관객 수 310만9000여 명을 기록하며 개봉 열흘 만에 300만 관객을 넘어섰다. 지난 21일 개봉한 <군체>는 올해 개봉작 중 최단기간 100만, 200만 관객을 돌파한 데 이어 300만 관객도 최단기간 돌파했다. 장항준 감독의 <왕과 사는 남자>의 300만 기록(14일)보다 나흘 빠르다.

<군체>는 도심의 대형 쇼핑몰에서 대규모 좀비 바이러스가 퍼지며 인간과 좀비가 사투를 벌이는 이야기를 그렸다. 영화 <부산행>. <얼굴> 등을 연출한 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 배우 구교환이 좀비 군단을 지휘하는 빌런 서영철 역을, 전지현이 생존자 그룹을 이끄는 생명공학자 권세정 역을 소화했다.

영화는 지난 23일(현지시간) 폐막한 제79회 칸국제영화제 미드나이트 스크리닝 섹션에 초대돼 전 세계 관객들을 만나기도 했다. 제작비는 약 200억 원으로, 선판매 수익을 포함해 손익분기점은 300만 명이었다.