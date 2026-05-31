수라갯벌의 기억, 서울에 걸리다···‘평화여, 멀구나’ 특별전

국가균형발전이라는 명분 아래 추진돼 온 새만금 개발의 이면을 조명하고 생명·평화의 연대를 모색하는 특별전 <평화여, 멀구나>가 다음 달 7일까지 서울 종로구 공간풀숲에서 열린다.

옥봉생태평화센터 ‘새사람’ 건립추진위원회는 31일 “이번 전시는 새만금 신공항 건설과 군사기지 확장, 수라갯벌 훼손 현장을 기록해 온 활동가와 예술가들의 작업을 한자리에 모은 자리”라고 밝혔다. 옥봉생태평화센터는 서해안 일대 난개발과 군사화로 훼손되는 갯벌과 지역공동체의 현실을 알리고 생태·평화의 가치를 확산하기 위해 추진되고 있다.

전시장에는 ‘길 위의 신부’ 문정현 신부의 서각 100여 점을 비롯해 김남현의 수라갯벌 새 조각, 정기황 건축가의 ‘새사람’ 모형, 치자의 <월간수라> 표지 원화가 전시된다. 설해·무밍의 영상 작업과 동아시아에코토피아의 목판화, 활동가 딸기의 자수 작품도 함께 선보인다.

작품들은 새만금 개발 과정에서 삶의 터전을 잃어가는 하제마을 주민들과 수라갯벌 생태계의 변화를 기록하는 동시에 이를 지켜내기 위해 이어져 온 시민사회의 연대와 저항의 시간을 담아낸다.

추진위는 새만금 신공항 사업이 단순한 지역 개발을 넘어 군산 미군기지 확장과 군사화 전략의 연장선에 있다고 주장한다. 개발 논리 뒤에 가려진 국가 권력과 군사주의의 문제를 전시를 통해 드러내고 있다는 설명이다.

추진위는 “이번 전시는 거대한 구조적 폭력 속에서도 생명과 평화를 지켜온 사람들의 기록”이라며 “군사기지 확장과 갯벌 생태계 파괴에 맞설 지속 가능한 연대의 거점으로 ‘옥봉생태평화센터 새사람’ 건립을 제안한다”고 밝혔다.

다음 달 3일 ‘새와 사람의 날’에는 문정현 신부와 참여 작가·활동가들이 도슨트로 나서 작품에 담긴 현장의 이야기를 들려준다. 거리 퍼포먼스 ‘댄스 포 수라(Dance for Sura)’와 일러스트 이벤트, 굿즈 판매 등 시민 참여 프로그램도 진행된다.

전시를 기획한 활동가 딸기는 “하제마을 공동체와 수라갯벌의 수많은 생명을 기억하기 위한 전시”라며 “갯벌 파괴와 군사기지 확장에 맞설 거점이 될 ‘새사람’ 건립에 많은 관심과 연대를 부탁한다”고 말했다.