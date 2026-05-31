고교 학폭 심의는 늘고 처분은 줄고…“입시 영향에 분쟁 증가”

대학 입시에서 학교폭력 조치사항의 영향력이 커지면서 고교 학교폭력 심의 건수가 3년 연속 증가한 것으로 나타났다. 반면 실제 처분 건수는 오히려 감소해, 학교 현장에서 학교폭력을 둘러싼 분쟁이 늘고 있다는 분석이 나온다.

종로학원이 31일 학교알리미에 공시된 전국 2397개 고교의 2025년 학교폭력 심의 결과를 분석한 결과 지난해 학교폭력 심의 건수는 7646건으로 집계됐다. 전년(7446건)보다 200건(2.7%) 증가한 수치다.

고교 학교폭력 심의 건수는 2023년 5834건, 2024년 7446건, 2025년 7646건으로 최근 3년 연속 증가했다.

학교 유형별로는 특목고·자사고의 증가폭이 두드러졌다. 일반고가 5059건으로 전년 대비 3.4% 증가한 반면, 특목고·자사고는 212건으로 15.2% 늘었다. 특히 전국단위 자사고는 16건에서 34건으로 112.5%, 국제고는 6건에서 13건으로 116.7% 증가해 증가폭이 두드러졌다. 반면 영재학교와 과학고는 각각 16.7%, 19.4% 감소했다.

심의 유형은 언어폭력(32.5%)이 가장 많았고 신체폭력(25.6%), 사이버폭력(13.4%), 성폭력(10.8%) 순이었다.

눈에 띄는 점은 심의 건수가 늘어난 것과 달리 실제 처분 건수는 감소했다는 점이다. 지난해 학교폭력 처분 건수는 1만2628건으로 전년(1만2975건)보다 347건(2.7%) 줄었다.

처분 유형은 2호 접촉·협박·보복행위 금지(28.1%)가 가장 많았고 1호 서면사과(20.1%), 3호 학교봉사(19.2%), 5호 특별교육 이수 또는 심리치료(16.5%) 순이었다. 가장 수위가 높은 9호 퇴학 처분은 42건으로 전체의 0.3%에 그쳤다.

입시업계에서는 최근 대학들이 학교폭력 조치사항을 학생부 평가에 적극 반영하기 시작하면서 피해를 받았다고 생각하는 학생들의 학교폭력 심의 신청이 증가한 것으로 보고 있다.

현재 주요 대학들은 수시뿐 아니라 정시에서도 학교폭력 조치사항을 감점 또는 정성평가 요소로 활용하고 있다. 실제 서울대와 고려대는 1호 서면사과 조치만으로도 학생부 정성평가 과정에서 불이익을 받을 수 있고, 연세대는 추천형 지원 자체가 불가능하다.

임성호 종로학원 대표는 “2028학년도 대입부터 학생부 평가가 강화되면서 학교폭력 기록이 입시에 미치는 영향력이 더욱 커질 것”이라 전망했다.