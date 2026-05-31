저소득층은 가계살림 ‘역대 최대 적자’···고소득층은 4년만에 ‘여윳돈’ 가장 많아

1분기 저소득층은 역대 최대 규모의 적자 살림을 기록했지만, 고소득층은 4년 만에 가장 많은 여윳돈을 남긴 것으로 나타났다. 저소득층과 고소득층 모두 씀씀이를 늘렸지만, 저소득층은 소득이 크게 늘지 않으면서 양극화가 심화하는 모양새다.

31일 국가통계포털(KOSIS)을 보면, 소득 하위 20% 이하인 1분위 가구의 올해 1분기 실질 흑자액은 -43만8000원으로 나타났다. 모든 분기를 기준으로 2019년 관련 통계가 작성된 이래 가장 큰 적자 규모다.

흑자액은 가처분소득에서 소비지출을 뺀 값으로 ‘한 달 벌어 쓰고 남은 여윳돈’을 뜻한다. 흑자액이 마이너스일 경우 가처분소득보다 소비지출이 많아 벌어들인 소득만으로 지출을 감당하지 못했다는 의미다.

반면 소득 상위 20%인 5분위 가구의 실질 흑자액은 344만5000원으로 1분기 기준으로 2022년 이후 가장 많았다. 1분위와 5분위의 흑자액 격차는 388만4000원까지 벌어지면서 2022년 이후 최대치를 기록했다.

저소득층과 고소득층 간 차이가 벌어진 이유는 ‘소득’에 있다.

1분위 가구의 실질 가처분소득은 79만2000원으로 1년 전보다 0.1% 감소했다. 이자비용(12.3%) 등 비소비지출(3.6%)이 늘면서 가계에 남는 돈이 없어졌다. 가처분소득은 줄어든 반면 실질 소비지출은 123만1000원으로 5.1% 증가했다.

반면 5분위 가구의 실질 가처분소득은 3% 늘어난 814만6000원으로 1분기 기준 역대 최대치로 집계됐다. 세뱃돈 등 사적이전소득을 중심으로 이전소득(22.6%)이 많이 늘어났고, 비소비지출은 1% 줄었다. 실질 소비지출은 470만원으로 4.8% 늘어나 증가율이 1분위와 비슷했다.

앞으로도 소득별 여윳돈의 ‘양극화’는 계속될 것으로 보인다. 반도체 호황 등으로 5분위 다수를 차지하는 대기업 근로자의 소득은 늘어나는 반면, 나머지 가구는 소득이 크게 늘지 못하기 때문이다.