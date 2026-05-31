전국 하천·해수욕장 등 안전관리 요원 5700여명 배치···“최소 2인 이상 맞교대”

정부가 여름철 물놀이 사고를 예방하기 위해 전국 하천과 계곡, 해수욕장 등에 안전관리 요원 5700여명을 배치한다.

31일 정부가 발표한 ‘2026년 여름철 수상 안전관리 대책’을 보면, 6월1일부터 8월 말까지 전국 하천·계곡, 해수욕장, 국립공원 등에 배치되는 안전관리 요원은 5700여명으로, 지난해보다 340여명 늘었다. 이는 최근 이재명 대통령이 국무회의에서 “물놀이 사고 예방을 위해 안전관리 요원을 추가 배치할 것”을 지시한 데 따른 것이다. 연간 물놀이 사고 사망자는 2023년 19명, 2024년 18명, 지난해 17명이다.

안전관리 요원 관리도 한층 강화된다. 지방정부 직원들이 요원의 정위치 근무 상황을 수시로 확인하고, 배치 전에 받는 사전교육 외에 매월 1회 이상 특별교육을 추가로 실시한다. 또 안전관리 요원의 출퇴근 시간을 탄력적으로 조정해 취약 시간대 안전 사각지대를 최소화한다.

행정안전부 관계자는 “최소 2인 이상 맞교대를 원칙으로 오전 9시부터 6시까지 안전관리 요원이 안전사고 예방 활동을 벌이게 된다”며 “지역 사정이나 행락객 밀집 시간 등에 따라 요원의 근무시간을 탄력적으로 조정하도록 지방정부에 안내했다”고 말했다.

아울러 지역 주민이 안전시설의 노후나 훼손 상태 등을 안전신문고로 신고하면 지방정부가 즉시 이를 점검하고 보완하는 ‘주민점검신청제’도 운영한다.

정부는 또 물놀이 사고로 인한 인명피해가 집중되는 방학과 휴가철을 성수기 특별대책기간으로 정하고, 지역별 전담 공무원 지정과 특별점검 등을 실시한다. 사고가 자주 발생하는 시군구는 집중 관리 대상으로 지정하고, 자율방재단이나 시민수상구조대와 같은 민간 구조단체와 함께 현장 순찰과 홍보를 위한 협력을 강화한다. 이밖에 물놀이 위험구역에는 접근 차단시설과 CCTV를 활용한 무인감시시스템 설치도 확대한다.

행락객을 대상으로 한 홍보와 교육도 강화한다. 입수 전 준비운동, 구명조끼 착용, 음주 후 수영 금지 등 물놀이 행동요령을 다양한 매체를 활용해 지속 홍보한다. 특히 물놀이 시 구명조끼를 착용하는 안전 문화를 정착시키기 위한 캠페인을 적극 펼친다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “입수 전 준비운동, 구명조끼 착용 등과 같은 안전 수칙을 꼭 지켜주길 바란다”고 당부했다.