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배경훈 “올해 말 ‘모두의 AI’ 서비스 개시…전 국민이 한글처럼 사용하게 될 것”

입력 2026.05.31 12:00

수정 2026.05.31 14:23

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이재명 정부 출범 1년 기자 간담회

챗봇 기능 넘어 ‘AI 에이전트’ 제공

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 29일 서울중앙우체국에서 열린 기자 간담회에서 발언하고 있다. 과기정통부 제공

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 29일 서울중앙우체국에서 열린 기자 간담회에서 발언하고 있다. 과기정통부 제공

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 국민 모두에게 인공지능(AI)의 편리함과 혜택을 제공하기 위한 정부 차원의 서비스 ‘모두의 AI’를 올해 말 개시한다고 밝혔다. 모두의 AI는 사용자 물음에 단순히 대답만 하는 기능을 넘어 복잡한 행정·사무 서류를 알아서 작성해 주는 식으로 ‘사이버 개인 비서’ 역할을 할 예정이다.

배 부총리는 이재명 정부 출범 1년을 계기로 지난달 29일 서울시 중구 서울중앙우체국에서 기자 간담회를 하면서 “지금은 사용자가 AI에 (일일이) 질문하거나 명령을 내려야 필요한 정보를 얻을 수 있지만, 앞으로는 (모두의 AI로 제공되는) AI 에이전트가 알아서 국민에게 서비스를 제공하게 될 것”이라고 밝혔다.

모두의 AI는 이재명 정부의 역점 사업이다. 국민 개인이 자신의 아이디를 스마트폰이나 개인 컴퓨터에 입력해 사이버 개인 비서, 즉 AI 에이전트를 불러내 이용하게 하는 사업이다. 국내 기업이 정부 지원을 받아 독자 개발한다.

배 부총리는 모두의 AI에 대해 “올해 말부터 서비스할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “모든 국민이 한글처럼 쉽고 편리하게 AI를 이용할 수 있게 될 것”이라며 “AI 에이전트와 함께 일하고, 배우고, 일상을 영위할 수 있을 것”이라고 말했다.

모두의 AI 속 AI 에이전트는 사용자가 묻는 말에만 답하는 ‘챗봇’ 중심의 현재 AI보다 똑똑하다. 챗봇 중심 AI는 “여권은 어떻게 발급받아야 해?”라는 물음에 행정 절차를 안내하는 데 그친다.

하지만 모두의 AI 속 에이전트는 챗봇에 더해 여권 발급에 필요한 각종 서류를 알아서 찾아 작성하는 성능까지 갖출 것으로 보인다. 사용자는 서류를 최종 검토만 하면 된다. 배 부총리는 AI 사용에 어려움을 겪는 노년층을 위한 특화 기능도 탑재할 것이라고 덧붙였다.

배 부총리는 모두의 AI가 사회적 갈등을 완화하는 효과도 낼 것이라고 기대했다. 그는 “AI 확산 때문에 일자리가 감소하거나 부가 편중되는 문제는 반드시 생길 수밖에 없을 것”이라며 “(모두의 AI가) 경제활동에 참여할 기회를 공평하게 제공하는 효과를 낼 수 있을 것”이라고 설명했다.

모두의 AI는 정부 지원을 통해 2028년까지 국민에게 요금 없이 제공된다. 배 부총리는 “서비스를 개발하는 기업들과 논의해 그 뒤에도 국민이 무료로 사용할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

이와 함께 배 부총리는 국내에서 그래픽처리장치(GPU) 중심의 ‘AI 고속도로’가 구축되고 있는 점이 이재명 정부 출범 뒤 과학기술 분야의 대표적인 성과라고도 자평했다. 정부는 2030년까지 GPU 26만장을 들여올 예정이다. 배 부총리는 GPU를 추가 확보하기 위한 노력을 이어가야 한다면서도 “더 이상 ‘GPU가 부족해 연구 성과를 내기 어렵다’는 얘기는 많이 나오지 않는 것 같다”고 말했다.

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