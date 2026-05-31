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컵라면 용기, ‘나프타’로 재생…정부 ‘열분해 재활용’ 확대

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본문 요약

컵라면 용기와 포장용 접시에 쓰이는 폴리스티렌 페이퍼를 재활용하는 시범사업이 전국으로 확대된다.

저조한 재활용 문제를 개선하기 위해 기후부는 지난해부터 호남권과 제주권을 중심으로 폴리스티렌 페이퍼 열분해 재활용 시범사업을 추진해 약 15.8t을 회수·재활용하는 성과를 거뒀다.

재활용 사업 과정에서 회수된 폴리스티렌 페이퍼는 열분해 공정을 거쳐 원유를 대체할 수 있는 열분해유로 전환된다.

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컵라면 용기, ‘나프타’로 재생…정부 ‘열분해 재활용’ 확대

입력 2026.05.31 12:12

수정 2026.05.31 14:57

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  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울의 한 대형마트를 찾은 손님이 라면을 고르고 있다. 연합뉴스

서울의 한 대형마트를 찾은 손님이 라면을 고르고 있다. 연합뉴스

컵라면 용기와 포장용 접시에 쓰이는 폴리스티렌 페이퍼(PSP·일명 스티로폼)를 재활용하는 시범사업이 전국으로 확대된다.

기후에너지환경부와 한국순환자원유통지원센터는 31일 폴리스티렌 페이퍼의 재활용 효율을 높이기 위한 ‘폴리스티렌 페이퍼 열분해 재활용 시범사업’을 6월1일부터 전국 단위로 확대 시행한다고 밝혔다.

폴리스티렌 페이퍼는 폴리스티렌 수지에 발포 공정을 거쳐 만든 경량 플라스틱 소재로, 컵라면 용기와 고기·회 등 음식 포장용 접시로 널리 쓰인다. 음식물 오염이나 유색 재질 문제로 재생 원료의 품질이 떨어지고, 폐비닐과 혼합 배출되는 경우가 많아 대부분 재활용하지 못한 채 폐기돼 왔다.

저조한 재활용 문제를 개선하기 위해 기후부는 지난해부터 호남권과 제주권을 중심으로 폴리스티렌 페이퍼 열분해 재활용 시범사업을 추진해 약 15.8t을 회수·재활용하는 성과를 거뒀다.

용도별 PSP 용기. 기후부 제공

용도별 PSP 용기. 기후부 제공

재활용 사업 과정에서 회수된 폴리스티렌 페이퍼는 열분해 공정을 거쳐 원유를 대체할 수 있는 열분해유로 전환된다. 이후 석유화학 공정에 투입돼 플라스틱의 기초 원료인 나프타로 재활용된다.

올해 기후부는 사업 범위를 전국으로 넓혀 안정적인 회수·재활용 체계를 구축할 계획이다. 참여 기업도 지난해 호남권·제주권 4개사에서 수도권·충청권·영남권·호남권·제주권 등 전국 5개 권역 총 15개사로 늘렸다.

사업 참여 업체에는 생산자책임재활용제도(EPR)에 따른 재활용 지원금이 회수·선별 단계와 열분해 단계에서 각각 지급된다.

기후부는 “폴리스티렌 페이퍼의 별도 선별･재활용(열분해) 체계를 구축해, 원자재 공급 안정성 확보와 재활용 실적 제고를 위해 시범사업을 확대한다”며 “주기적으로 실적과 채산성을 점검하고 결과에 따라 추가 지원방안도 검토할 예정”이라고 밝혔다.

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