직장인 10명 중 7명 “플랫폼노동자·프리랜서에도 최저임금 적용해야”

직장인 10명 중 7명이 특수고용직·플랫폼 노동자, 프리랜서 등에게도 법정 최저임금을 적용해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.

31일 시민단체 직장갑질119가 여론조사기관 글로벌리서치에 의뢰해 전국 직장인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자 72.6%는 “특수고용직·플랫폼 노동자, 프리랜서 등 모든 노동자에게 법정 최저임금을 적용해야 한다”고 답했다. 반대 응답은 27.4%였다.

올해 최저임금위원회에서는 처음으로 도급제 노동자에 대한 최저임금 적용 논의가 시작됐다. 도급제 노동자는 일한 시간이 아니라 실적에 따라 보수를 받는 노동자로, 건당 수수료를 받는 배달라이더와 택배기사가 대표적이다. 미국 뉴욕시와 시애틀, 호주 등에서는 플랫폼 노동자의 최저보수를 보장하는 제도가 도입되고 있다.

현행 최저임금 수준이 물가를 따라가지 못한다는 인식도 적지 않았다. 응답자의 47.7%는 현재 최저임금(시급 1만320원)이 물가상승률과 경제성장률을 충분히 반영하지 못하고 있다고 답했다. 특히 비정규직(52.0%), 비사무직(52.0%), 5인 이상 30인 미만 사업장 노동자(54.0%)에서 이런 응답 비율이 높았다. 연령별로는 주거비·양육비·교육비 부담이 집중되는 30대에서 ‘반영하지 않고 있다’ 응답이 50.6%로 상대적으로 높게 나타났다.

응답자 10명 중 6명(59.5%)은 현재 최저임금이 인간다운 삶과 미래 계획을 보장하지 못한다고 답했다. 비정규직은 64.0%, 일반 사원급은 65.8%가 부정적으로 평가했다.

내년도 적정 최저임금 수준에 대해서는 62.3%가 시급 1만2000원 이상이 돼야 한다고 응답했다. 이는 현행 최저임금보다 약 16% 높은 수준으로, 월급으로 환산하면 약 251만원이다.

최보화 직장갑질119 노무사는 “비정규직 노동자들에게 최저임금은 협상의 출발선이 아니라 생존의 마지노선”이라며 “최저임금 심의는 기업 부담 논리가 아니라 일하는 사람의 존엄을 기준으로 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

최저임금위원회는 다음달 초 노동계와 경영계의 내년도 최저임금 최초 요구안을 공개한 뒤 본격 심의에 들어간다. 위원회가 의결하는 내년도 최저임금은 오는 8월5일 최종 고시된다.