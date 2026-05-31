‘제17회 대구꽃박람회’ 다음달 4~7일 개최···역대 최대 규모

대구시는 다음 달 4일부터 나흘간 엑스코에서 ‘제17회 대구꽃박람회’를 개최한다고 31일 밝혔다.

꽃과 정원이 주는 치유와 화훼 예술의 아름다움을 접할 수 있는 행사로 올해 153개사, 916개부스가 동참하는 역대 최대 규모로 치러진다. 이번 박람회는 성장과 치유를 상징하는 소설 ‘비밀의 화원(The Secret Garden)’을 주제로, 대형 화훼조성관과 예술성 높은 작품들이 전시장을 채울 예정이다.

주제관에서 관람객들은 ‘비밀의 화원:시간의 문, 숲의 왈츠’를 주제로 한 3개의 공간에서 색다른 정원을 경험할 수 있다. 박람회의 주제를 개별 작가들의 독특한 시선으로 재해석한 청라상관에서는 전국 공모와 심사를 거쳐 최종 선정된 10개팀이 각기 다른 비밀정원 작품을 선보인다.

일반조성관에서는 프랑스 초청관과 한국전통 꽃꽂이 화온회 전시관, 지역 대표 기업이 참여하는 영도벨벳 정원관 등 다채로운 특별 전시도 만나볼 수 있다.

박람회 기간에는 국내 최고 플로리스트들이 실력을 겨루는 ‘제21회 코리아컵 플라워 디자인 경기대회’도 개최될 예정이다. 이밖에 꽃해설사와 함께하는 가이드 투어, 캘리그라피·테라리움·꽃바구니 체험, 사회관계망서비스(SNS) 해시태그 및 구매 인증 이벤트 등 다양한 프로그램도 마련된다.

관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 다만 행사 마지막 날은 오후 5시까지 운영된다. 입장료는 성인 기준 1만원이며, 사전 예매 시 8000원에 구매할 수 있다. 티켓 예매 및 세부 프로그램 안내는 공식 누리집에서 확인 가능하다.

박기환 대구시 경제국장은 “세계적인 명장들의 감각과 우리 전통 화훼의 미학, 그리고 지역 대표 산업 기술이 융합된 뜻깊은 문화 행사가 될 것”이라면서 “많은 시민들이 박람회장을 찾아 꽃이 주는 치유의 에너지와 예술의 감동을 직접 느껴보시길 바란다”고 말했다.