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본문 요약

제9회 전국동시지방선거 사전투표가 마무리된 가운데 대전·세종·충남 지역의 투표 열기가 4년 전보다 높아진 것으로 나타났다.

세종은 전국 상위권 투표율을 기록했고 대전과 충남도 지난 지방선거 대비 2%포인트 이상 상승하며 유권자들의 관심이 높아졌다는 평가가 나온다.

31일 중앙선거관리위원회에 따르면 대전의 사전투표율은 22.53%, 세종은 27.67%, 충남은 22.48%를 기록했다.

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사전투표율 오른 충청권···대전·세종·충남 표심 어디로 향하나

입력 2026.05.31 13:17

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

세종 27.67% 전국 상위권 기록

대전·충남도 지난 지방선거보다 상승

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.05.30 문재원 기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.05.30 문재원 기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표가 마무리된 가운데 대전·세종·충남 지역의 투표 열기가 4년 전보다 높아진 것으로 나타났다. 세종은 전국 상위권 투표율을 기록했고 대전과 충남도 지난 지방선거 대비 2%포인트 이상 상승하며 유권자들의 관심이 높아졌다는 평가가 나온다.

31일 중앙선거관리위원회에 따르면 대전의 사전투표율은 22.53%, 세종은 27.67%, 충남은 22.48%를 기록했다. 대전·세종·충남 전체 평균은 22.97%로, 2022년 지방선거 당시 20.25%보다 2.72%포인트 높아졌다.

지역별로는 세종의 상승세가 두드러진다. 세종은 지난 지방선거보다 5.28%포인트 오른 27.67%를 기록하며 전국 평균(23.51%)을 크게 웃돌았다. 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립, 행정수도 완성 논의가 이번 선거의 주요 의제로 부상한 가운데 공무원과 전문직 종사자 비중이 높은 지역 특성이 높은 정치 참여로 이어졌다는 분석이 나온다.

대전은 22.53%로, 역대 지방선거 기준 최고 수준의 사전투표율을 기록했다. 특히 2022년 대전시장 선거가 1만4480표(2.39%포인트) 차 초접전으로 끝났던 만큼 유권자들이 이번 선거의 영향력을 체감하며 투표장으로 향한 것으로 해석된다. 유성구가 23.94%로, 지역 내 가장 높은 투표율을 보인 점도 눈에 띈다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포본동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.05.30 문재원 기자

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포본동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.05.30 문재원 기자

충남 역시 22.48%로, 지난 지방선거보다 2.23%포인트 상승했다.

충남에서는 청양군이 35.52%로, 도내 최고 사전투표율을 기록했다. 청양은 충남 15개 시·군 가운데 인구 규모가 가장 작고 고령화율은 가장 높은 지역으로 꼽힌다. 최근 지역 최대 현안으로 떠오른 지천댐 건설 논란이 이어지고 있는 데다 군수 선거 경쟁도 치열하게 전개되면서 유권자들의 관심이 투표 참여로 이어진 것으로 분석된다.

반면 충남 최대 생활권인 천안·아산은 상대적으로 낮은 투표율을 나타냈다. 두 지역은 충남 전체 인구의 절반 가까이가 거주하는 대표 도시권으로, 젊은층과 직장인 비중이 높아 전통적으로 농촌 지역보다 사전투표율이 낮게 나타나는 경향을 보인다. 다만 인구 규모 자체가 큰 만큼 본투표 참여율에 따라 충남지사 선거와 각 기초단체장 선거의 최종 결과를 좌우할 핵심 승부처로 꼽힌다.

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