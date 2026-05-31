코레일, 31일부터 모든 열차 정상 운행…서소문 사고 닷새만

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 운행에 차질을 빚었던 열차가 모두 정상 운행된다. 지난 26일 사고가 발생한 지 닷새만이다.

31일 한국철도공사(코레일)에 따르면, 코레일은 서소문과 사고 복구를 모두 마치고 이날부터 모든 열차를 정상운행한다.

지난 30일부터는 그동안 중단됐던 행신~서울·용산 간 KTX 운행이 재개됐다. 청량리까지만 운행했던 강릉·중앙선 KTX-이음도 서울역까지 운행이 정상화됐다. 신촌~서울역 구간 경의선 열차 운행도 재개됐다.

서울시가 지난 29일 고가차도 상판 철거를 완료함에 따라 코레일은 이날부터 전차선, 신호, 궤도 등 철도 시설물에 대한 밤샘 복구 작업에 나섰다. 코레일은 “이동식 크레인, 굴착기, 전철 모터카 등 복구 장비 14대와 115명의 인력을 즉시 투입해 현장 복구 작업을 예정보다 일찍 마무리했다”고 밝혔다.

복구 작업을 마친 코레일은 시운전 등 종합 안전 점검을 마친 뒤 최종 개통했다.

김태승 코레일 사장은 “불가피한 열차 운행 감축에도 믿고 기다려주신 국민께 더욱 안전하고 편리한 철도로 보답하겠다”라고 밝혔다.