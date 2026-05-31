‘IMF 사태’ 1년 전 경고했던 장재식 전 산자부 장관 별세···장하준 교수 부친

장하준 교수의 부친이자 국제통화기금(IMF) 사태를 1년에 예견해 경고했던 장재식 전 산업자원부 장관이 28일 별세했다고 31일 연합뉴스가 보도했다. 향년 91세.

고인의 집안은 큰아버지 장병준(임시정부 외무부장) 선생. 부친 장병상 선생, 작은아버지 장홍염(광복군 전남지구대 참모장, 제헌 국회의원) 선생 등 호남을 대표하는 독립운동가 가문이다.

광주에서 태어난 고인은 광주고, 서울대 법대를 나와 1956년 고등고시 행정과(7회)를 거쳐 국세청 공무원으로 일했다. 1973년 국세청 차장, 1979년 한국주택은행장, 1985∼1995년 서울대 법대 강사를 거쳐 1992년 14대 국회에서 민주당 국회의원으로 정계에 입문했다. 내리 3선을 하고 2001∼2002년 산업자원부 장관을 지냈다.

새정치국민회의 소속 의원이던 1996년 10월 재정경제원과 한국은행에 대한 국정감사에서 외환위기가 올 수 있다고 경고했다. 당시 “원화가 지나치게 고평가되는 바람에 자동차 조선 등 중화학제품의 수출경쟁력이 크게 떨어지고 있다”며 “단기대책으로 금리인하와 환율인상이 시급하다”고 주장했다. 그러나 그의 주장은 물가상승과 기업의 환차손을 이유로 무시됐다.

그로부터 1년여 뒤인 1998년 1월 재경원 강만수 차관은 비상경제대책위에 참석, “반도체 특수에 눈이 멀어 환율평가 시기를 놓쳤다. 상부에 환율을 자율조정하자고 건의했으나 묵살당했다”고 보고했다. 회의가 끝난 뒤 고인은 “환율과 무역수지는 큰 상관이 없다고까지 강변하더니…”라며 분해했다고 전해진다. 1999년 초엔 ‘IMF 환란특위 위원장’을 맡았다.

장남은 경제학자인 장하준 런던대 교수, 차남은 과학철학자 장하석 케임브리지대 석좌교이다. 장하진 전 여성가족부 장관, 장하성 전 청와대 정책실장, 장하원 전 하나금융경영연구소장 등이 조카들이다.

유족은 부인 최우숙씨와 2남1녀(장하준·장연희·장하석), 사위 임수빈(LKB평산 변호사), 며느리 김희정·그레첸 시글러씨 등이 있다. 빈소는 신촌세브란스병원. 발인 2일 오전 8시이다.