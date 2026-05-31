백신·치료제 없는 에볼라, 음모론·지원 삭감 속 “역대 가장 빠른 속도” 확산

백신도 치료제도 없는 에볼라 변종이 콩고민주공화국(민주콩고)을 중심으로 걷잡을 수 없이 번지고 있다. 국제사회의 지원 부족과 현지 주민들의 불신으로 방역이 확산 속도를 따라잡지 못하고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 30일(현지시간) 민주콩고 이투리주의 몽그왈루종합병원 등을 취재한 결과, 지난 4월 유산한 산모를 수술하는 과정에서 에볼라 감염 징후가 확인됐으며, 이때 수술에 참여한 의료진을 중심으로 전파가 시작된 것으로 보인다고 보도했다. 이는 당국의 에볼라 유행 공식 선언보다 약 6주 앞선 시점이다.

이번 에볼라 전파 속도는 과거 사례를 뛰어넘었다는 평가가 나온다. 민주콩고 정부가 지난 15일 에볼라 사태를 공식 선언한 이후 약 2주 만에 의심 사례 1077건·사망 246명을 기록하며 이미 역대 세 번째 규모로 커졌다. 확산 속도는 역대 최고 수준이다. 국경없는의사회(MSF)는 이날 성명을 내고 “에볼라 발생 선언 이후 이렇게 빠른 속도로 이렇게 많은 환자가 나온 적은 없었다”고 밝혔다.

여러 요인이 중첩되면서 에볼라 확산을 효과적으로 저지하지 못하고 있다. 현재 빠르게 번지고 있는 에볼라 바이러스는 ‘분디부교’종이다. 기존의 ‘자이르’종과 달리 승인된 백신과 치료제도 없으며 치사율은 30~50%에 달한다. 잠복기가 최대 21일이며 초기 증상이 말라리아·장티푸스와 유사해 조기 발견이 어렵고, 검사 결과가 나오기까지 4일 이상 걸린다. 분디부교종 백신 개발까지는 최소 6~9개월이 걸릴 전망이다.

방역 시스템도 제대로 작동하지 않고 있다. 보호복·검사키트·식수 등 기초 물자가 부족해 환자 가족들이 맨손으로 병간호에 나서고 있다. 의료진 7명도 사망했다. 수백 건의 샘플이 미검사 상태로 쌓여 있어 MSF는 “실제 발생 규모조차 파악이 불가능하다”고 진단했다.

몽그왈루 지역에서는 크고 작은 충돌이 잇따르고 있다. 지난 22일 주민들이 병원 격리 병동에 불을 질러 의심 환자 18명이 도주했다. 병원장은 성난 주민들에게 쫓겼고 차량은 돌팔매 공격을 받았다. 에볼라로 숨진 가톨릭 지도자를 따른 신도 100여명이 무기를 들고 시신을 탈환하기 위해 병원을 습격하기도 했다. 리처드 로쿠두 병원장은 NYT에 “우리는 그들을 살리러 왔는데, 그들은 우리가 죽이려 한다고 생각한다”고 말했다.

에볼라 대응 역량이 떨어진 배경으로는 미국의 지원 축소가 꼽힌다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 세계보건기구(WHO) 탈퇴와 미국국제개발처(USAID) 폐지로 이전 에볼라 봉쇄를 주도하던 감시망이 무너진 상태다. 미국은 이번 사태 이후 2300만달러(약 317억원) 지원 계획을 밝혔지만, 현장 전문가들은 턱없이 부족하다고 지적하고 있다. MSF는 국경·공항 봉쇄가 의료물자와 인력 반입을 오히려 막고 있다며 즉각적인 검사 역량 확대와 지역사회 신뢰 구축을 촉구했다.

구호단체들은 NYT에 “긴급 개입이 없으면 이번 사태가 역대 최악의 에볼라 사태로 번질 수 있다”고 경고했다.

한편 BBC는 남아메리카에서도 에볼라 의심 사례가 보고됐다고 전했다.