구속 피의자 병원 진료 중 “화장실 좀”···스스로 수갑 풀고 도주, 14시간 만에 붙잡혀

부산경찰청, 경찰견 수색 끝에 재검거

부산 지역 한 경찰서에 구속된 피의자가 도주했다가 다시 검거되는 사건이 발생했다.

부산경찰청은 지난 30일 오전 2시27분쯤 기장군 한 암자에서 도주 피의자 A씨(20대)를 검거했다고 31일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 청소년 성매매 혐의 등으로 지난 27일 구속됐다. A씨는 지난 29일 오전 11시 50분쯤 지병 진료를 위해 방문한 병원에서 화장실과 연결된 창문으로 달아났다.

당시 A씨가 들어간 화장실 칸에는 집기류 창고로 통하는 문이 있었고, 이 창고 안에 창문이 있었던 것으로 확인됐다. 현장 동행한 경찰관 3명은 화장실 좌변기 칸 밖에서 대기하다가 창문이 열리는 소리를 듣고 A씨의 도주를 알아챈 것으로 알려졌다.

A씨가 차고 있던 수갑은 병원 1층 외부에서 발견됐다. A씨는 택시를 타고 도주한 이후 지인의 집 등을 방문한 것으로 확인됐다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 A씨 지인의 집까지 수색망을 좁혔지만, 이미 A씨가 다른 곳으로 달아난 이후였다. 부산경찰청은 인근 울산, 경남경찰청 등에 지원을 요청했고, 경찰견을 동원하는 수색을 벌인 끝에 A씨를 다시 붙잡았다. 도주 사건이 발생한 지 약 14시간 만이다.

수영경찰서 관계자는 “A씨는 ‘지은 죄가 너무 무거워 도주했다’는 취지의 진술을 했다”고 말했다. 이어 “잠겨있는 수갑에서 스스로 손을 뺀 것으로 보인다”며 “애초에 수갑을 느슨하게 채웠는지 여부는 아직 알 수 없다”고 말했다.

경찰은 수갑의 구조적 결함 뿐 아니라 도구 사용 여부 등을 살펴본다는 계획이다.