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지난 27일 출시된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF에 28조원의 자금이 오가고 투자 희망자는 30만명을 넘어선 것으로 나타났다.

단일종목 레버리지 ETF에 투자를 희망하는 개인 투자자는 30만명을 넘어섰다.

금융투자협회에서 시행하는 단일종목 레버리지·인버스 상품 거래 사전교육에는 지난 28일 기준 33만750명이 신청했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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개미들 단타장 됐나···‘삼전·닉스’ 레버리지 ETF, 사흘새 매수액 절반 되팔았다

입력 2026.05.31 15:40

수정 2026.05.31 15:55

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  • 이보라 기자

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삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 상장하자마자 급등세를 보인 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 표시된 각 종목 주가와 이날 거래되고 있는 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 화면. 연합뉴스

삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 상장하자마자 급등세를 보인 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 표시된 각 종목 주가와 이날 거래되고 있는 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 화면. 연합뉴스

지난 27일 출시된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF(상장지수펀드)에 28조원의 자금이 오가고 투자 희망자는 30만명을 넘어선 것으로 나타났다. 시장에서 높은 관심을 끌고 있지만 개인 투자자들의 ‘단타’ 투자가 두드러지며 증시 변동성을 부추긴다는 지적이 나온다.

31일 한국거래소와 코스콤 ETF CHECK에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스의 일간 수익률을 ±2배 추종하는 단일종목 레버리지 ETF 16개가 출시된 지난 27일부터 29일까지 합산 거래대금은 총 27조8710억원으로 집계됐다. 지난 29일 기준 시가총액은 총 5조3312억원, 순자산총액은 5조266억원이다.

지난 27∼29일 국내 상장 ETF 상승률 1∼8위 중 1개를 제외한 7개는 모두 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 차지했다. SK하이닉스가 사흘 동안 13% 상승한 만큼 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF도 26~28%의 수익률을 기록했다.

단일종목 레버리지 ETF에 투자를 희망하는 개인 투자자는 30만명을 넘어섰다. 금융투자협회에서 시행하는 단일종목 레버리지·인버스 상품 거래 사전교육에는 지난 28일 기준 33만750명(수료 30만5197명)이 신청했다.

개인 투자자는 사흘간 9조2146억원을 매수했고 5조1541억원을 매도한 것으로 나타났다. 매도 규모가 매수액의 55.9%에 달하는 셈이다. 사흘 새 개인 투자자는 사들인 금액의 절반 이상을 되팔며 단타 투자에 주력한 것으로 풀이된다.

단일종목 레버리지 ETF 상장과 그에 따른 단기 투자 활성화로 증시 변동성이 심화했다는 지적도 나온다. 지난 29일 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 74.26으로 마감하며 고점을 기록했다.

이준서 동국대 경영학과 교수는 “정부가 단일종목 레버리지 상품에 대해 단기 보유를 권고하는데, 이미 우리 시장이 가진 문제 중 하나는 회전율이 높다는 것”이라며 “반도체주의 변동성이 이미 큰 상황에서 꼬리가 몸통을 흔드는 현상이 발생해 우려스러운 상황”이라고 말했다.

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