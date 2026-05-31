미·중·일에 쏠린 K푸드 수출···“한류 열풍 다음 목적지는 여기 3곳”

무역협회, 시장 다변화 전략 담은 보고서 발간 3대 유망시장으로 온두라스·라트비아·케냐 꼽아

한국의 식료품, 일명 ‘K푸드’가 한류를 타고 세계 시장에서 승승장구하고 있다. 2015년 이후 꾸준한 수출 증가세가 이어졌고 2024년에는 91억달러를 기록했다. 그러나 수출액 절반 이상이 미국·중국·일본에 쏠렸다. 정부가 목표로 하는 2030년 K푸드 수출액 210억달러를 달성하기 위해서는 시장을 다변화해야 한다는 지적이 나온다.

31일 한국무역협회 국제무역통상연구원이 낸 ‘K푸드 수출경쟁력 분석 및 시장 다변화 전략’ 보고서를 보면, 2024년 기준 K푸드 5대 수출국은 미국(19.%)·중국(16.2%)·일본(14.3%)·베트남(6.1%)·태국(4.1%)으로 전체의 60.6%를 차지했다. 미·중·일 3개국은 지난 10년간 지속해서 50% 이상을 차지했다.

품목별로 보면, 라면이 13.8%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 로열젤리·건강보조식품 같은 조제 식료품(8.1%), 조미김(6.5%), 음료(5.1%), 해조류(4.5%) 순으로 집계됐다.

보고서는 K푸드가 빠르게 성장하고 있지만, 세계 시장에서 실질적 경쟁력은 라면·김 등 일부 소수 품목군에만 집중됐다고 지적했다. 보고서는 “간식·주류·신선식품 등 대부분 품목은 인기가 확산되고 있음에도 확실한 경쟁 우위를 확보하지 못했다”고 평가했다.

보고서는 시장 편중을 극복하고 경쟁력을 이어가기 위해서는 수출 다변화가 필요하다고 봤다. 이에 한류 동호회 회원 수 증가율, K소비재 수입 규모·비중 상승 등을 바탕으로 14개 후보국을 추렸다. 식품 수입 성장세, 인구 구조, 물류 인프라 등을 통해 분석한 결과 온두라스·라트비아·케냐를 가장 유망한 3개국으로 꼽았다.

온두라스와 케냐는 14개국 중 인구 증가율 전망치가 가장 높다. 특히 청년 인구와 도시 거주자 비중까지 상승하며 인구 변화에서 압도적 우위를 드러냈다. 라트비아는 청년 인구 비율이 줄고 있지만, 도시 거주자 비율이 확대되는 추세다. 라트비아는 물류 인프라, 국가 위험성, 규제 선진화 측면에서 다른 후보국보다 높은 점수를 받았다.

보고서는 국가별 유망 품목도 선정했다. 도시 거주자 비중이 빠르게 늘어나는 온두라스는 과자·초콜릿·아이스크림 같은 간식류를 유망 품목으로 전망했다. 식품 수입 시장 개방도가 14개국 중 가장 높은 라트비아에선 소스류가 주목받을 것으로 내다봤다. 모바일 결제 인프라 등 전자상거래 시장 규모 확대 폭이 큰 케냐의 경우 떡볶이나 쌀과자 등 쌀가공식품이 유망한 품목으로 선정됐다.

김무현 수석연구원은 “수출 판로 다변화는 앞으로 K푸드의 경쟁력을 좌우할 열쇠”라며 “위험 최소화를 위해 무역협회 등 관계기관 서비스를 적극 활용하고, 정부도 재외공관을 중심으로 현지 규제 당국과의 소통 강화에 나서는 등 기업과 정부가 ‘원팀’으로 노력해야 한다”고 밝혔다.