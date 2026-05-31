레바논 최심부 진격 이스라엘군···연이은 맹폭에 레바논 “초토화 전략 그만”

미국과 이란의 종전 협상이 막판 진통을 겪는 가운데 이스라엘이 레바논에 대한 맹폭을 이어갔다. 이스라엘군은 양측이 20년간 간신히 유지해 온 완충지대를 넘은 데 이어 전략적 요충지인 보포르 성까지 점령했다. 레바논은 이스라엘이 “초토화 전략”을 펼치고 있다며 즉각 휴전을 촉구했다.

31일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등에 따르면 이스라엘방위군(IDF)은 이날 레바논 남부의 보포르 성을 점령했다고 발표했다. IDF는 “친이란 무장 정파 헤즈볼라의 기반 시설을 파괴하고 레바논 남부에서의 작전 통제력을 강화하기 위함”이라고 작전의 목적을 설명했다.

레바논 남부 도시 나바티예 인근에 있는 보포르 성은 12세기 해발 700m 높이 절벽 위에 세워진 요새로 십자군 전쟁 때부터 전략적 요충지로 활용됐다. 900년이 흐른 지금도 군사적 가치를 지닌 곳으로 꼽힌다. 이스라엘은 1982년 레바논 전쟁 당시 보포르 성을 점령했다가 2000년 에후드 바라크 당시 이스라엘 총리의 레바논 철군 결정 이후 이 지역에서 물러났다.

AP통신은 “이스라엘군이 26년 만에 레바논 최심부까지 진격했다”며 “지난 3월 시작된 이번 이스라엘-헤즈볼라 전쟁에서 이스라엘이 거둔 가장 중요한 군사적 성과 중 하나”라고 평가했다.

이스라엘군은 지난 29일엔 완충 지대 리타니강도 넘었다. 리타니강은 2006년 양측이 휴전 협정을 맺을 당시 완충 지대를 설치한 곳으로 헤즈볼라를 제외한 레바논 정부군과 유엔평화유지군만 주둔할 수 있다. 그러나 헤즈볼라는 이를 어기고 강 이남에 무기를 배치하는 등 이스라엘 공격의 근거지로 활용해왔고, 이스라엘도 강에 있는 다리를 모두 폭파하는 등 맞대응해왔다.

헤즈볼라도 보복에 나섰다. 이들은 북부 이스라엘을 향해 다수의 로켓과 무인기(드론) 공격을 감행했다. 이스라엘군은 30일 25발 이상의 발사체가 레바논에서 이스라엘로 날아왔다고 밝혔다. AFP통신은 휴전 발표 이후 처음으로 이스라엘 북부 도시 카르미엘 등에 공습경보가 울렸다고 전했다. 이스라엘 당국은 12개 이상 지역에 대피 명령과 함께 휴교령을 내렸다.

레바논은 이스라엘의 맹공을 ‘초토화 전략’으로 규정하고 휴전 합의를 실행에 옮길 것을 촉구했다. 나와프 살람 레바논 총리는 이날 TV 연설을 통해 “이스라엘이 마을과 도시를 파괴하고 주민을 강제로 떠나게 하는 초토화 전략을 자행하고 있다”며 “이스라엘은 이를 통해 안보와 안정 어느 것도 얻지 못할 것”이라고 규탄했다. 이어 “신속하고 실질적인 휴전”도 요구했다. 이스라엘과 헤즈볼라 간 휴전은 지난달 17일 공식 발효됐지만 지켜지지 않고 있다. 레바논 보건 당국은 전날 이스라엘의 공격으로 24시간 동안 16명이 사망하고 34명이 다쳤다고 밝혔다.

미국과 이란의 종전 협상이 막바지 단계에 접어드는 사이 이스라엘은 레바논에 대한 공격 수위를 높여왔다. 미국 안보 전문 싱크탱크 수판센터는 지난 29일 발간한 보고서에서 “이스라엘 지도부는 미국-이란 간 합의가 이뤄지면 헤즈볼라에 대한 공격을 중단해야 할 수 있다고 보고 타결 전 군사적 우위를 확보하려 한다”라며 분석했다.