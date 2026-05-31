정민용·정영학 보석 허가…‘대장동 의혹’ 5명 전원 불구속 재판

대장동 개발 비리 의혹으로 2심 재판을 받는 정영학 회계사와 정민용 변호사가 보석으로 풀려났다.

31일 법조계에 따르면, 서울고법 형사6-3부(재판장 민달기)는 지난 7일 정 회계사와 정 변호사의 보석을 허가했다.

이에 따라 대장동 개발 비리 사건 피고인 5명은 2심에서 모두 불구속 재판을 받게 됐다. 앞서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 화천대유자산관리 대주주 김만배씨, 남욱 변호사 등 3명도 지난달 30일 구속기한 만료로 석방됐다.

유 전 본부장과 김씨, 남 변호사는 구속된 채 재판에 넘겨졌고, 1심 재판 중 구속 기한 만료로 한 차례 풀려났다. 그러다 지난해 10월 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 정 변호사와 정 회계사는 1심 선고 때 처음으로 구속됐다.

이들 5명은 이재명 대통령이 경기 성남시장이던 2014~2015년 대장동 개발 사업 진행하는 과정에서 성남도시개발공사 내부 정보를 이용해 7886억원 규모의 부당이득을 얻은 혐의 등으로 2021년 재판에 넘겨졌다.

앞서 1심 법원은 “피고인들이 장기간에 걸쳐 금품 제공 등을 매개로 형성한 유착관계에 따라 벌인 부패범죄”라며 이들에게 징역 4~8년 실형을 각각 선고했다. 이후 피고인 측은 모두 1심 판결에 불복해 항소했으나, 검찰은 지난해 10월 이례적으로 항소를 포기했다. 이에 따라 2심 법원은 피고인 측이 항소한 범위에 대해서만 판단할 수 있고 1심보다 무거운 형을 선고할 수 없다.