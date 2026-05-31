타워크레인 노조, 나흘 만에 총파업 종료…노사 합의 타결

지난 27일 시작한 타워크레인 노동조합 총파업이 나흘 만인 31일 종료됐다.

민주노총·한국노총 등 양대 노총 소속 타워크레인 노조에 따르면, 타워크레인 노사는 이날 새벽까지 협상을 이어온 끝에 오전 3시쯤 단체협상을 타결했다. 총파업은 이날 오전 8시부로 종료했다.

타워크레인 노사는 임금 총액을 8% 인상하고 2028년 1월1일부터 적용하는 안에 잠정 합의했다. 국토부는 노조가 요구한 조건들에 대해 후속 조치를 마련하기로 했다. 양대노총 노조는 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 진행할 예정이다.

특히 7대 요구안 중 핵심 쟁점은 공사를 발주한 기업이 시공사나 타워크레인 임대사를 거치지 않고 기사에게 임금을 직접 지급하는 발주자 직접지급제를 민간 부문까지 확대하라는 것이다. 그동안은 공공 부문에만 적용돼왔다. 발주자 직접지급제가 전면 확대되면 원청과 하청을 거치면서 기사 임금이 밀리거나 장비비가 체불되는 고질적인 문제가 해결될 것이라고 노조는 보고 있다.

이에 대해 국토교통부는 “타워크레인에 대한 발주자 직접지급제를 통해 임금체불 방지와 장비비 체불 등 점검을 강화하겠다”고 밝혔다. 국토부 관계자는 통화에서 “타워크레인뿐만 아니라 모든 건설업에서 발주자 직접지급제를 확대 시행하는 내용을 담은 건설산업기본법 개정안이 국회 법제사법위원회를 통과한 상황”이라면서 “법안이 국회 본회의를 통과하면 현장에서 잘 시행될 수 있도록 지원할 예정”이라고 말했다.

국토부는 이날 “타워크레인 노사 양측의 합의가 이루어진 것을 환영하며, 그간 제기된 사항들에 대하여 건설현장 안전강화와 산업 발전을 위해 필요한 지원과 후속 조치를 추진한다”고 밝혔다.

앞서 타워크레인 노조는 임금 총액 15% 인상을 비롯해 정부에는 ‘발주자 직접지급제’ 확대, 타워크레인 표준시장 단가 현실화 등 7대 요구안을 제시하며 지난 27일 총파업에 돌입했다. 이에 따라 2100여대의 타워크레인이 총파업에 참여해왔다.