사촌 신분증 내고 사전투표···선관위 “닮은 외모·비슷한 주소로 벌어진 해프닝”

대구 사전투표소서 신분증 혼선…선관위 보완 나서

대구에서 사촌 신분증으로 6·3 지방선거 사전투표가 이뤄져 실제 유권자가 투표권을 제때 행사하지 못하는 일이 발생했다.

31일 대구시선거관리위원회에 따르면, 이번 선거 사전투표 첫날인 지난 29일 오전 9시30분에서 10시 사이 서구 한 사전투표소를 찾은 A씨는 사촌 언니인 B씨의 신분증을 제시하고 투표한 것으로 확인됐다.

당시 A씨는 거동이 불편한 사촌 B씨, 요양보호사 등과 함께 해당 투표소를 찾았다. A씨는 B씨가 요양보호사 도움을 받아 천천히 이동하는 사이 먼저 투표소 안으로 들어가 별다른 제지 없이 투표를 마친 것으로 파악됐다.

시 선관위는 10여분 뒤 B씨가 투표소에 들어갔을 때는 이미 전산상 투표를 마친 것으로 처리돼 당일 투표권을 행사하지 못했다고 밝혔다.

이에대해 대구시선관위는 A씨와 B씨의 외모가 비슷하고 주소도 유사해 현장에서 미처 확인하지 못해 벌어진 일이라고 설명했다.

대구시선관위 관계자는 “B씨는 걸음걸이가 불편해 보행 보조기구를 끌고 다닐 만큼 거동이 불편했고, 이에 A씨가 대신 (B씨의) 신분증을 갖고 있었다”면서 “A씨가 먼저 투표소에 들어가 투표를 했는데, 이때 신분증을 잘못 제시했던 것으로 확인했다”고 설명했다.

이어 “두 사람의 생김새가 많이 닮았고 주소도 비슷해 이러한 일이 벌어진 것 같다”고 덧붙였다.

대구선관위는 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 구체적인 정황을 확인하고, 사태가 벌어진 다음 날인 30일 B씨가 투표권을 행사할 수 있도록 조치했다. 또한 A씨의 경우 이미 투표를 마친 만큼 다른 사전투표소나 본선거에서 추가 투표를 하지 못하도록 행정 조치했다.

한편 투표소에서는 신분증 및 지문 인식 절차가 이뤄지지만 주민등록시스템과 연동되는 방식이 아니어서 본인 여부를 실시간으로 판별할 수 없다. 이 때문에 이번 사례처럼 본인 확인 과정에서 오류가 발생할 수 있다는 문제가 제기된다.

시 선관위 관계자는 “지문 인식은 투표 참여 기록을 남기기 위해 활용되고 있다”면서 “본인 확인을 철저히 할 수 있도록 미비점을 보완할 예정”이라고 말했다.