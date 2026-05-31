청년은 서울로, 비정규직은 지방으로…평균임금 50만원 차이

‘청년 감소 1위’ 대구, ‘비정규직 최다’ 강원 “양적 확대보다 중요한 건 질 좋은 일자리”

수도권 노동자의 평균임금이 비수도권보다 50만원 높은 것으로 나타났다. 수도권에는 정규직과 대기업 일자리가 늘어난 반면 비수도권에서는 비정규직과 초단시간 노동이 증가하면서 지역 간 노동시장 격차가 확대되고 있다는 분석이 나왔다.

민주노총 부설 민주노동연구원이 28일 발표한 ‘지역별 임금노동자 규모와 실태’ 보고서에 따르면 지난해 수도권 노동자의 평균임금은 346만원으로 비수도권(296만원)보다 50만원 높았다. 수도권 노동자 평균임금은 최근 4년간 58만원 오른 반면 비수도권은 37만원 증가하는 데 그치면서 차이가 더 커졌다.

일자리 질의 격차도 벌어졌다. 같은 기간 수도권에서 정규직이 16.3% 늘어나는 동안 비수도권에서는 9.7% 증가하는 데 그쳤다. 비정규직은 수도권에서 2.0% 감소한 반면 비수도권에서는 4.3% 늘어났다.

최저임금조차 받지 못하는 노동자 비율은 수도권 8.7%, 비수도권 12.6%로 집계됐다. 주 15시간 미만 초단시간 노동자 비율도 비수도권이 7.8%로 수도권(5.0%)보다 높았다. 1년 미만 단기 근속 노동자 비율 감소 폭 역시 비수도권이 수도권보다 작아 고용 안정성 개선도 더딘 것으로 나타났다.

사업장 규모에서도 차이가 나타났다. 최근 4년간 300명 이상 사업장 노동자는 수도권에서 19.8% 증가한 반면 비수도권은 17.9% 늘어나는 데 그쳤다. 반대로 30인 미만 사업장 노동자는 비수도권이 5.1% 증가해 수도권(4.4%)을 웃돌았다.

청년층의 수도권 집중도 두드러졌다. 전국 청년 노동자는 4년간 21만명 증가했지만 증가분 상당수가 수도권에 몰렸다. 수도권 청년 노동자는 13만명 늘어난 반면 비수도권은 8만명 증가에 그쳤다. 대구는 청년 노동자가 11.0% 감소해 전국에서 감소 폭이 가장 컸다.

청년층과 양질의 일자리가 수도권에 집중되면서 지역 간 격차도 선명해졌다. 서울은 평균임금이 371만원으로 전국에서 가장 높았고, 34세 이하 청년 노동자 비율도 32.4%로 1위를 기록했다. 인천은 최근 4년간 임금 상승률이 22.1%로 전국 최고를 기록했다.

청년 유출로 지방 노동시장의 고령화도 심화하고 있다. 수도권 노동자의 평균 나이는 45.1세였지만 비수도권은 47.2세였다. 전국에서 가장 젊은 지역은 서울(43.7세)이었고, 가장 고령화된 지역은 강원(49.4세)이었다. 전남(49.0세)과 전북(48.6세)도 평균 연령이 높은 지역으로 분류됐다.

지방의 노동시장 여건은 상대적으로 열악했다. 강원은 비정규직 비율(43.6%)이 전국에서 가장 높았고 평균임금은 267만원으로 가장 낮았다. 전남은 최저임금 미만 노동자 비율이 16.7%로 전국 최고였다. 비정규직의 최저임금 미만 비율은 35.7%, 여성 노동자의 최저임금 미만 비율은 25.6%에 달했다.

보고서는 지역 노동정책이 단순히 취업자 수를 늘리는 데 그쳐서는 안 된다고 지적했다. 보고서는 “청년과 여성, 전문직이 부족한 지역일수록 최저임금 미달과 초단시간 노동 비율이 높게 나타났다”며 “지방정부의 고용 정책은 양적인 일자리 확대보다 질 좋은 일자리 창출에 초점을 맞출 필요가 있다”고 밝혔다.