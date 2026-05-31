루마니아 아파트 드론 강타에 EU 제재 예고···러시아 “유럽도 전쟁 중, 편안한 수면 이제 없다” 경고도

우크라이나와의 전쟁에 투입된 러시아 무인기(드론)가 북대서양조약기구(나토) 회원국인 루마니아의 민간 아파트를 덮치는 사고가 발생하자 확전 우려가 제기됐다. 유럽 국가들은 러시아를 비판했고, 러시아는 관련성을 부인하면서도 유럽 국가를 향한 날선 발언을 이어갔다.

30일(현지시간) CNN에 따르면 엘리슨 하트 나토 대변인은 “러시아의 무모한 행동을 규탄하며 나토는 드론을 포함한 모든 위협에 맞서 방어력을 계속 강화할 것”이라고 밝혔다. 매슈 휘태커 나토 주재 미국 대사는 이번 사태를 “무모한 침입”이라고 비판하며 “나토 영토 한 뼘도 반드시 지킬 것”이라고 말했다.

키어 스타머 영국 총리는 “나토 영공에 대한 심각한 침해”라고 규정했고, 장노엘 바로 프랑스 외무장관도 러시아 대사를 초치하며 “EU·나토 회원국을 겨냥한 무책임한 행동”이라고 비판했다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 “러시아의 침략 전쟁이 또 하나의 선을 넘었다”며 “러시아에 대한 21번째 추가 제재를 준비하고 있다”고 밝혔다.

러시아 드론은 29일 오전 2시쯤 루마니아 영공에 진입한 뒤 남동부 도시 갈라티의 한 아파트 건물 옥상을 타격했다. 이 일로 민간인 2명이 다쳤다. 루마니아 대통령 니쿠쇼르 단은 BBC와의 인터뷰에서 “이 드론은 ‘게란-2’, 즉 이란제 샤헤드 드론을 개량한 러시아의 것”이라며 “4~5주 전 불발된 채 발견된 드론과 비교했을 때 완전히 동일하다”고 강조했다.

마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 “유럽 상공에서 러시아 드론이 비행했다는 모든 주장은 전혀 근거가 없으며, 어떠한 사실이나 물적 증거도 제시되지 않았다”고 부인했다고 알자지라는 전했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 카자흐스탄 아스타나에서 열린 유라시아경제연합(EAEU) 정상포럼 기자회견에서 이 사건에 대해 “조사가 이뤄지기 전까지는 드론이 어디서 왔는지 아무도 말할 수 없다”고 말했다.

루마니아 정부는 러시아 대사를 외교부로 초치했다. 단 대통령은 흑해 연안 도시 콘스탄차 주재 러시아 영사관을 폐쇄하도록 했다. 루마니아 정부는 또 나토와 EU에 대 드론 방어 능력의 신속한 이전을 공식 요청했다.

전쟁이 다른 유럽국가로 확대되는 것 아니냐는 우려도 나온다. BBC에 따르면 루마니아 정부는 이번 일로 나토 조약 4조(긴급협의) 발동을 검토했지만 혼란을 초래할 수 있다는 우려에 이를 보류했다. 5조(집단방위) 발동은 처음부터 논의 대상에 오르지 않았다.

드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장은 자신의 텔레그램 채널에 원색적인 표현을 써가며 유럽을 향해 막말을 쏟아냈다. 그는 “드론이 누구 것인지는 밝혀야 하지만, 어쨌든 모든 EU 국가들은 이 문제에 대해 입 닥쳐야 한다”며 “유럽 국가들은 러시아와의 전쟁에 직접 참여하고 있으며 이제 아무도 이를 부인하지 않는다”고 했다.

이어 “그러니 이런 일에 익숙해지는 게 좋다. 이것이 마지막이 아닐 것이다”라며 “전쟁 중이다. 전쟁 중인 국가의 국민처럼 EU 시민들은 평화로운 밤을 기대하며 잠자리에 들면 안 된다”고 위협했다.