오늘의 인사-국토교통부 외

■국토교통부 ◇국장급 승진 △물류정책관 심지영 △철도안전정책관 조성균 △익산지방국토관리청장 백승호 ◇과장급 전보 △성장거점정책과장 권미정 △녹색도시과장 김영아 △주택건설운영과장 김유진 △주거복지지원과장 조성태 △부동산소비자보호 기획단장 김기대 △교통정책총괄과장 안광열 △교통안전정책과장 이윤우 △물류정책과장 손덕환 △공항정책과장 김도곤 △도로정책과장 정천우 △도로시설안전과장 정양기 △대도시권광역교통위원회 기획총괄과장 김완국 △대도시권광역교통위원회 광역시설정책과장 박문수 △대도시권광역교통위원회 광역환승과장 장순웅 △중앙토지수용위원회 사무국장 배석주 △도시정책과장 임월시 △자율주행정책과장 박정혁
■국토교통부 ◇과장급 전보 △철도안전정책과장 김동익
■재정경제부 △운영지원과장 김장훈 △계약정책과장 임재정 △계약분쟁심사과장 이찬종
■기후에너지환경부 ◇실장급 승진 △중앙환경분쟁조정피해구제위원장 정은해
■해양수산부 ◇과장급 전보 △서해어업관리단장 손외학 △남해어업관리단장 박천일 △동해지방해양수산청장 박정인 △평택지방해양수산청장 전재훈
■행정안전부 ◇국장급 승진 △기본사회기획단 기본사회정책국장 파견 신지혜 ◇과장급 전보 △기획재정담당관 김동현 △안전조직과장 이경하
■산업통상부 ◇과장급 승진 △판정지원과장 최혜진 △마산자유무역지역관리원장 윤종성 ◇과장급 전보 △자원안보정책과장 김정기 △통상협정정책기획과장 윤선영 △통상협정협상총괄과장 이민영
■법제처 ◇과장급 전보 △법제자문조정관실 법제자문2담당관 서기관 김주혜
■방송미디어통신위원회 ◇국장급 전보 △방송미디어진흥국장 천지현
■국민권익위원회 ◇고위공무원 인사 △상임위원 허재우 △기획조정실장 임진홍 △행정심판심의관 정세희
■한국법제연구원 ◇연구위원 승진 △연구본부 배효성 △미래법제본부 한민지 ◇선임행정원 승진 △기획경영본부 한태승 △기획경영본부 권세미
■한국언론진흥재단 △경영기획실장 안계현 △미디어연구센터장 진민정 △광고운영국장 유재준 △인재개발팀장 이지은 △미디어지원팀장 박수경 △언론인연수팀장 천유경 △광고지원팀장 이정철 △광고컨설팅팀장 이은총 △정부광고4팀장 박영상
■한국마사회 ◇상임 임원 임용 및 전보 △부회장 겸 고객서비스본부장 이병우 △미래전략본부장 배광석 △경영지원본부장 겸 말산업본부방 추완호