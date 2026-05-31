[단독]“서소문 건널목 통행량 늘어 사고 우려”…열차 다니는 ‘고가 밑 관리’ 소홀 정황

지난해 서울 서소문 고가차로 철거가 시작된 이후 고가 하부의 철길 건널목으로 차량이 몰리며 안전사고 우려가 제기돼왔던 것으로 확인됐다. 차량과 열차 등이 오간 고가 하부의 안전 관리가 적절했는지 살펴볼 필요가 있다는 지적이 나온다.

31일 이연희 더불어민주당 의원이 한국철도공사(코레일)에서 받은 자료를 보면, 코레일과 서울시는 고가 철거 작업이 시작된 지난해 9월부터 올해 2월까지 6차례 공문을 주고받았다. 철거 구간 일부는 아래에 경의선 철로가 깔린 철도보호지구에 해당해 코레일과 공사 관련 협의가 필요했다.

코레일은 지난해 9월 서울시에 요청해 열린 공사 사전설명회에서 “서소문 건널목은 열차와 차량 통행량이 많은 건널목으로 안전 확보를 위한 선제 조치를 검토해달라”고 요구했다. 경의선 열차가 지나가는 서소문 건널목은 열차가 없을 땐 차량과 보행자가 통행한다.

선제적 안전 조치 요구에도 건널목 상황은 개선되지 않은 것으로 보인다. 코레일은 지난 1월 서울본부 시설본부장의 현장 점검 직후 서울시에 “중대재해 예방을 위한 안전 조치”를 요구했다. 코레일은 건널목 통행 차량과 보행자가 늘었다며 “건널목 관리원 안전 확보에 막대한 지장이 발생” “건널목 사고 발생 우려” 등을 지적했다. 코레일에 따르면 서소문 건널목의 하루 통행량은 2024년 기준 8만8268회로, 이미 전국 543개 국가 건널목 중 18번째로 많은 상태였다.

코레일은 건널목 안전 관리 방안 중 하나로 도로 통제 인력을 2명에서 4명으로 늘릴 것을 요구했다. 공사 초기 6명이 있었으나 2명으로 줄며 “건널목 내 차량 정지와 꼬리물기 등 이례적 사항이 수시로 발생”했다고 지적했다. 서울시는 이를 수용해 교통량이 몰리는 오전 7~10시와 오후 5~8시에 통제 인력 2명을 추가 배치하기로 했다. 코레일은 지난해 11월 건널목 경비원 근무 안전을 위한 임시처소 설치를 서울시에 요청했으나 별도 회신을 받지 못했다고도 밝혔다.

서울시는 지난 1월 경의선 철로 구간의 고가 하부에 설치한 그물망이 열차 운행 설비인 전차선에 닿을 우려로 안전 조치를 요구받았다. 코레일은 당시 공문에서 “낙하물 방지 그물망 처짐으로 인해 전차선 접촉으로 명절 열차 안전 운행에 지장이 우려된다”고 지적했다. 고압 전류가 흐르는 전차선 접촉 시 사고 우려가 있었다. 이에 서울시는 즉각 조처했다.

이연희 의원은 “고가 밑으로 차량과 열차가 통과할 때 고가가 붕괴했다면 대량 인명 피해가 발생했을 것”이라며 “서울시의 통제와 관리가 적절했는지 따져볼 필요가 있다”고 밝혔다. 사상자 6명이 발생한 지난 26일 고가 붕괴 사고는 철로 구간에서 발생했다. 사고 이후 중단된 해당 구간의 열차 운행은 이날 모두 재개됐다.