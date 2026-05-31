이 대통령, ‘세월호 사기’ 허위 댓글 남성에 “인면수심도 유분수…더 철저히 수사”

이재명 대통령이 사회적 참사 관련 허위 댓글을 작성한 혐의로 구속된 사건을 언급하며 "인면수심도 유분수"라며 "앞으로는 더 철저히 수사하고 엄단할 것"이라고 31일 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 <사회적 참사에 "대국민 사기"… 허위 글로 2차 가해한 50대 구속>이라는 제목의 기사를 공유하며 "허위 댓글 세번째 구속… 인면수심도 유분수지 대체 왜 이러는 것일까"라고 적었다.

이 대통령이 공유한 기사를 보면, 경찰청 국가수사본부는 세월호·이태원·여객기 참사 등과 관련해 수천 건의 허위 정보를 유포하고 희생자·유족에 대한 명예훼손·모욕적 게시글을 반복 게시한 50대 남성 A씨를 이날 구속했다.