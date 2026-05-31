이 대통령, ‘세월호 사기’ 허위 댓글 남성에 “인면수심도 유분수…더 철저히 수사”

이재명 대통령이 사회적 참사 관련 허위 댓글을 작성한 혐의로 구속된 사건을 언급하며 “인면수심도 유분수”라며 “앞으로는 더 철저히 수사하고 엄단할 것”이라고 31일 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스에 <사회적 참사에 “대국민 사기”…허위 글로 2차 가해한 50대 구속>이라는 제목의 기사를 공유하며 “허위 댓글 세번째 구속…인면수심도 유분수지 대체 왜 이러는 것일까”라고 적었다.
이 대통령이 공유한 기사를 보면, 경찰청 국가수사본부는 세월호·이태원·여객기 참사 등과 관련해 수천 건의 허위 정보를 유포하고 희생자·유족에 대한 명예훼손·모욕적 게시글을 반복 게시한 50대 남성 A씨를 이날 구속했다.
A씨는 2022년부터 올해까지 주요 국내 온라인 커뮤니티와 플랫폼에 ‘세월호는 짜고 친 대국민 사기, 연출된 것’, ‘여객기 사고는 시체팔이 한 사기극’, ‘이태원 사고는 더미 놓고 시체놀이한 부실한 영화’라는 취지의 허위 글을 지속해서 장기간 유포한 혐의를 받는다.
이 대통령은 “자신의 가족이 그런 피해를 입었다고 생각해보자”라며 “역지사지해야 하지 않을까”라고 밝혔다.