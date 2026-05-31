결국은 이재명 대 반 이재명 선거···“대통령 지지하면 투표를” “투표로 이 정부 멈춰세우자”

6·3 지방선거 전 마지막 주말 여야 총력전 정청래 “감옥 3인방 돌아다녀, 과거 퇴행” 장동혁 “현 대통령이 심하게 선거 개입”

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 전 마지막 주말인 31일 여야는 이재명 정부 지원 대 심판론을 각각 내세우며 총력전을 펼쳤다. 선거가 막바지에 다다르면서 ‘이재명 대 반이재명’의 선거 구도가 더욱 뚜렷해지는 양상이다. 여당은 이재명 대통령의 국정 성과를 강조하며 이명박·박근혜 전 대통령까지 나선 보수 결집 시도를 견제했다. 국민의힘은 이 대통령과 민주당의 오만함을 심판해야 한다며 지지층에 꼭 투표해줄 것을 호소했다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 전남 구례를 찾아 “이번 선거는 민주당 출신 이재명 대통령에게 힘을 싣는 선거”라며 “이 대통령을 지지하는, 밀어주고 싶은 국민은 모두 투표장으로 나와 민주당 기호 1번을 찍어달라”고 말했다. 그는 “힘 있는 여당 후보에게 투표해 달라”며 여당의 예산 편성 및 입법권을 강조했다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “대통령이 앞으로 일을 더 잘할 수 있도록 격려해 주는 응원 투표를 적극적으로 해달라”고 말했다.

정 대표는 이·박 전 대통령과 윤석열 전 대통령을 “감옥 3인방”이라며 비판했다. 정 대표는 “이재명 대통령 시대가 왔는데 지금이 어느 철이라고 윤(석열 어게인)·이(명박)·박(근혜)이 돌아다니고 있다”며 “세 명 전직 대통령의 공통점은 감옥에 있거나 갔다 온 감옥 3인방”이라고 말했다. 그는 “이것은 과거 퇴행이고 민주주의 왜곡이고 국민 무시”라며 “이번 지방선거를 통해 내란의 잔불까지 완벽하게 제거해야 한다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 지지층에 본투표를 독려했다. 장 대표는 “사전투표율이 높아졌다”며 “본투표 투표율도 높아져서 이재명 정부와 민주당 오만함을 심판하는 국민의 분노가 표로 이어져야 한다”고 말했다. 그는 “투표로 이재명 폭주를 멈춰 세우자”며 “반드시 투표해서 이재명 재판을 재개해야 한다”고 말했다. 그는 페이스북에도 “세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 악성 지배자 이재명을 주권자의 손으로 반드시 심판해야 한다”고 적었다.

국민의힘은 이 대통령이 이날 SNS에 올린 사전투표 독려 글을 두고도 비판을 이어갔다. 최수진 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “현 대통령이 이렇게 심하게 정치에, 선거에 개입한 사례가 없다”며 “특정 정당에 항상 우호적인 발언하고 야당은 심각하게 폄훼한 것이 대통령으로서의 정치 중립 의무 위배”라고 말했다. 이 대통령은 이날 “투표 포기는 국민을 속이는 자들에게 기회를 주는 것”이라며 투표를 독려했다.

지난 21일 공식선거운동 시작 후 여야 대표의 동선은 민심의 바로미터라 불리는 충청권에 집중됐다. 정 대표는 선거운동 첫날부터 이날까지 총 일곱 차례 충청을 찾았다. 마지막 주말인 이날도 충남 금산과 영동, 보은 지역에서 기초단체장 후보 지원 유세를 벌였다.

정 대표는 1일 충남 천안과 이재명 대통령의 고향인 경북 안동, 울산을 방문할 예정이다. 유세 마지막 날 일정은 서울이 될 가능성이 크다. 조 사무총장은 이날 기자간담회에서 “안동은 대통령의 고향이기도 하고, 이삼걸 후보가 선전 중이어서 기적을 만들었으면 좋겠다는 차원”이라며 “(서울 일정은) 조율 중”이라고 설명했다.

장 대표 역시 선거운동 첫날을 포함해 총 세 차례 충청을 방문해 지지를 호소했다. 장 대표는 이날 2030 세대가 많이 찾는 서울 연남동과 성수동, 강남역에서 집중 유세를 펼쳤다. 그는 1일 제주와 울산을 방문하며 지지층을 향한 메시지 투표 독려 메시지를 내는데 집중할 계획이다.

장 대표는 “이번 선거는 미래세대의 미래를 지키는 선거”라며 “2030 미래세대가 투표장에 나올 수 있도록 더 노력하겠다”고 말했다. 그는 “앞으로 남은 3일은 민주당과 이재명 심판하기로 마음먹은 유권자들을 투표장에 나오게 하는 게 가장 중요한 전략”이라며 “중앙에서 메시지 내고 투표율 높이는 것에 집중하겠다”고 말했다.