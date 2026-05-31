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롯데백화점 센텀시티점 천장 무너져··· 이용객 등 150명 긴급 대피

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본문 요약

부산 해운대구의 한 백화점에서 천장이 무너지는 사고가 발생했다.

소방본부 관계자는 "실제 천장이 무너진 곳이 아닌, 다른 곳에도 냉각수로 인해 천장이 바닥으로 늘어나는 현상이 발생했다"며 "이곳은 백화점 직원이 부풀어 있는 곳을 터트려 물을 빼낸 것으로 확인된다"고 말했다.

이날 소방본부에는 "백화점 천장이 무너져 내리고 있다"는 신고가 2건 접수됐다.

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롯데백화점 센텀시티점 천장 무너져··· 이용객 등 150명 긴급 대피

입력 2026.05.31 17:51

수정 2026.05.31 18:35

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  • 김준용 기자

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31일 오후 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관에서 천장이 무너져 물이 쏟아져내리고 있다. 부산소방재난본부 제공

31일 오후 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관에서 천장이 무너져 물이 쏟아져내리고 있다. 부산소방재난본부 제공

부산 해운대구의 한 백화점에서 천장이 무너지는 사고가 발생했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

31일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오후 3시쯤 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관 천장 마감재와 설비 일부가 무너졌다. 사고가 난 천장 규모는 가로 5ｍ·세로 5ｍ가량이다.

이 사고로 직원과 손님 등 약 150명이 긴급대피했다. 백화점 측은 오후 4시 15분쯤 영업을 중지했다.

백화점측은 냉각수 압력으로 파이프 이음부가 탈락하면서 이같은 사고가 일어난 것으로 보고 있다. 롯데백화점 관계자는 “다른 층에도 단차가 생기는 등의 문제는 아직 없는 것으로 파악된다”며 “최대한 빠르게 안전 점검에 나설 예정”이라고 말했다.

하지만 사고가 발생한 식품관 뿐 아니라 다른 구역에서도 냉각수 유출이 의심되는 정황이 포착되기도 했다. 소방본부 관계자는 “실제 천장이 무너진 곳이 아닌, 다른 곳에도 냉각수로 인해 천장이 바닥으로 늘어나는 현상이 발생했다”며 “이곳은 백화점 직원이 부풀어 있는 곳을 터트려 물을 빼낸 것으로 확인된다”고 말했다.

이날 소방본부에는 “백화점 천장이 무너져 내리고 있다”는 신고가 2건 접수됐다.

31일 오후 롯데백화점 센텀시티점에서 냉각수로 추정되는 액체가 천장에 고여있다. 부산소방재난안전본부 제공

31일 오후 롯데백화점 센텀시티점에서 냉각수로 추정되는 액체가 천장에 고여있다. 부산소방재난안전본부 제공

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