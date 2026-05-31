‘12연패’ SSG, SK 시절 최다 연패 기록까지…5월에만 20패 월간 최다패 역대 2위

SSG가 결국 SK 시절 불명예스러운 기록까지 경신하고 말았다.

SSG는 31일 대전구장에서 한화에 2-6으로 패했다. 지난 17일 LG전부터 이날까지 12연패다. 신세계그룹이 구단을 인수해 SSG로 재창단한 2021년 이래 최다 연패 기록인 8연패를 넘어 전신인 SK 시절 기록까지 넘어선 것이다. 또 SSG는 5월에만 20패(5승 1무)를 당했다. 역대 월간 팀 최다 패 역대 2위다. 이 부문 1위는 지난해 키움이 기록한 22패다.

SSG는 한화에 뒷심에서 밀렸다. 선발 투수 타케다가 1회 2점을 내줬지만 5이닝 2실점으로 마운드를 지켰다. 타선에서는 6회 최정이 한화 윌켈 에르난데스를 상대로 2타점 적시타를 치며 2-2로 균형을 맞췄다. 그런데 7회 김민이 1사 1·3루 위기를 자초한 뒤 강판됐고 이어 등판한 이로운이 이원석을 유격수 땅볼으로 처리하면서 실점과 맞바꾸며 2-3 역전을 허용했다. 8회에는 이로운이 문현빈에게 볼넷, 강백호에게 우전 안타를 맞아 무사 1·3루에서 강판됐고 이어 등판단 조병현은 노시환에게 중전 적시타, 김태연에게 좌전 적시타, 심우준에게 좌전 적시타를 맞아 3점을 더 내줬다.

지난 시즌 정규시즌 3위에 오른 SSG는 이달 들어 투타가 모두 부진하다. 개막 전에는 투수 김광현이 수술대에 오른 데다, 5월이 시작하자마자 미치 화이트가 어깨 부상으로 이탈했다. 또 다른 외국인 투수 앤서니 베니지아노도, 아시아쿼터 타케다 쇼타도 부진했다. 대체 선발 히라모토 긴지로마저 지난 29일 2군으로 갔다. 불펜도 흔들렸다. 베테랑 노경은이 무릎 부상 여파로 지난 24일 1군 엔트리에서 말소됐고 지난해 30세이브를 올린 조병현도 이달 들어 제몫을 못하고 있다. 타선에서는 최정의 공백이 여실히 느껴졌다. 최정은 지난 19일 다쳐 자리를 비웠다가 지난 30일 합류했지만 팀의 연패를 막지 못했다. 비시즌 동안 영입한 김재환은 기대 이하다. 게다가 모기업을 둘러싼 이슈까지 겹쳤다. 신세계그룹은 최근 스타벅스의 5·18 민주화운동 기념일을 앞두고 진행한 ‘탱크데이’ 마케팅이 논란을 빚고 있다. 지난 26일 정용진 회장의 공식 사과까지 나왔지만 비난의 목소리는 가라앉지 않고 있다.