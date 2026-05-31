지난해 대선 당시 중국 개입설을 주장하고 이재명 대통령에 대한 허위사실을 퍼뜨려 경찰 수사를 받고 있는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 지난 28일 기습 입국했다. 그는 6·3 지방선거 사전투표일 시작일인 29일 황교안 자유와혁신 대표와 전광훈 사랑제일교회 목사, 전한길씨 등 부정선거 음모론자들과 회동했다. 12·3 내란을 옹호하고 가짜뉴스로 국내 극우세력을 독려했던 탄 교수의 행적으로 미뤄 이번 입국도 선거 기간 중 음모론을 다시 지피려는 의도가 다분하다.

탄 교수는 이 대통령의 ‘소년원 복역설’과 같은 허무맹랑한 주장으로 고발됐으나 경찰의 소환에 불응해왔다. 입국 직후인 29일 경찰의 공항 내 접근을 문제 삼아 수사 기피를 신청하는 등 국내 형사사법 시스템을 조롱했다. 그러고는 국회의원 재선거에 출마한 황 대표의 경기 평택을 선거사무소를 찾고 서울서부지법 폭동 사태의 배후 혐의로 재판을 받고 있는 전 목사와 면담한 것이다. 탄 교수는 전 목사에게 ‘부정선거를 감독하려고 왔다’고 입국 이유를 밝혔다고 한다. 그는 윤석열 탄핵을 반대하고 ‘윤어게인’을 주장해온 한국사 강사 출신 전씨와도 대담을 진행했다.

2019년 트럼프 1기 행정부의 국제형사사법대사로 활동하며 국내 부정선거론자들과 연계해온 그는 지난해 미국 워싱턴에서 열린 국제선거감시단 기자회견에서 “한국 21대 대선의 배후에 중국공산당 간부 왕후닝이 있다”는 등 터무니없는 의혹을 제기해왔다. 거짓 선동을 일삼아온 탄 교수가 한국 지방선거에 맞춰 입국한 것 자체가 선거의 정당성을 훼손하고 혼란을 조장하기 위해서라고 볼 수밖에 없다.

‘한·미 부정선거 공동조사단’이라는 이름을 내건 극단세력의 선거 방해 활동도 경계해야 한다. 황 대표 등 지난해 대선 때 논란이 된 ‘부정선거·부패방지대’ 주축 인사에 탄 교수도 가세한 이 단체는 단체대화방에서 사전투표자 수를 무단 계수하고, 투표용지를 불법 촬영·유포하는 행위를 서슴지 않고 있다.

이번 지방선거 사전투표율은 23.51%로 역대 지방선거 사상 최고치를 기록했다. 이는 내란과 탄핵 등을 계기로 유권자의 정치 참여 의지가 높아졌기 때문으로 볼 수 있다. 음모론이 선거판을 흔들면 유권자들의 간절한 목소리가 왜곡되고 민주주의를 지탱하는 공적 제도에 대한 불신만 커질 뿐이다.

선거관리위원회와 수사당국은 허위정보 유포와 조직적 선동으로 유권자를 기만하는 음모론자들의 선동에 단호하게 대응해야 한다. 명예훼손 혐의로 고발당한 탄 교수가 제멋대로 한국을 드나드는 것을 경찰이 용인해선 안 된다.