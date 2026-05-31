우리 정치는 오랫동안 진영의 과잉과 이념의 경직 속에서 움직여왔다. 정치가 국민의 삶보다 진영의 입장에 몰두할 때, 국민은 정치에서 멀어졌다. 이념만으로는 밥상이 차려지지 않고, 성과만으로는 공동체가 성숙하지 않는다.



국민에게 정치는 구호 이전에 삶의 문제다. 병원에 제때 갈 수 있는가, 주거비와 전기요금을 감당할 수 있는가, 아이를 안심하고 키울 수 있는가, 노후를 버틸 수 있는가가 정치의 실제 얼굴이다. 지금 필요한 리더십은 성과나 관리 능력만이 아니다. 국민의 삶이라는 현실 위에서 국가의 책임과 공동체 지속 가능성을 살피는 판단 능력이다. 오래된 말로 하면 ‘중용’이다.



중용은 중간에 서는 것이 아니다. 좌우를 적당히 섞거나 갈등을 피하려 애매한 태도를 취하는 것도 아니다. 중용은 변화하는 현실 속에서 가장 마땅한 자리를 찾아가는 능력이다. 국민에게 필요한 것, 국가가 감당해야 할 것, 미래 세대에게 넘겨주어야 할 것을 고려해 책임 있게 선택하는 정치적 지혜다.



그런 의미에서 실용은 중용의 다른 이름이다. 실용은 원칙이 없다는 뜻이 아니다. 원칙을 현실 속에서 살아 움직이게 하는 방식이다. 원칙이 현실을 만나지 못하면 구호가 되고, 현실이 원칙을 잃으면 계산이 된다.



좋은 리더십은 이 둘 사이에서 길을 낸다. 국민의 삶을 개선하면서도 그 성과가 어떤 가치 위에 서 있는지 설명할 수 있어야 한다. 실용은 중용의 길이고, 상식은 그 길의 가드레일이다.



문제는 ‘실용’이라는 말이 쉽게 소비된다는 데 있다. 정치권에서 실용은 때로 원칙 없음, 단기 성과주의, 여론 대응으로 오해된다. 그러나 국정 운영에서 실용은 단순한 효율이 아니라 책임이어야 한다. 국민의 고통을 줄이고, 사회의 균열을 완화하며, 미래 역량을 키워야 한다. 그래야 실용은 처세가 아니라 철학이 된다.



국정 리더십도 다시 해석될 필요가 있다. 대통령을 실용적 관리자로만 설명하면 장점은 드러나지만 정체성은 충분히 설명되지 않는다. 국민은 문제 해결 능력을 요구하면서도 그 해결이 어떤 시대정신에서 이루어지는지 묻는다. 민생 회복, 갈등 조정, 미래 준비는 정치가 성숙해지는 과정이어야 한다.



오늘날의 국정 리더십은 이념을 부정하는 실용이 아니라 이념의 경직을 넘어서는 실용이어야 한다. 진영을 회피하는 것이 아니라 진영의 언어로는 해결할 수 없는 국민의 삶을 다루어야 한다. 중용은 그 철학적 기반이다. 극단의 갈등 속에서도 상식을 잃지 않고, 단기 성과의 유혹 속에서도 공동체의 방향을 놓치지 않는 정치다.



집권의 시간이 깊어질수록 필요한 것은 더 많은 홍보가 아니라 더 깊은 설명이다. 어떤 정책을 했는가보다 왜 그 선택이 필요했는가를 국민에게 납득시켜야 한다. 지지도는 순간의 평가일 수 있지만, 리더십은 누적된 해석이다. 국민이 실용을 성과 관리가 아니라 중용의 정치로 이해할 때 더 넓은 신뢰를 얻는다.



국민은 완벽한 대통령보다 혼란 속에서도 기준을 잃지 않고, 진영의 압박 속에서도 국민 삶의 편에 서며, 공동체의 품격을 낮추지 않는 대통령을 기대한다.



결국 중용 없는 실용은 계산으로 흐르고, 실용 없는 중용은 관념에 머문다. 실용이 국민의 삶을 바꾸고, 중용이 국가의 품격을 지키며, 상식이 그 길을 붙들 때 정치는 성숙해진다.