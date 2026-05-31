막아설 자가 없네…안세영, 시즌 4번째 우승

BWF 싱가포르 오픈 단식 결승 일본의 야마구치 2 대 1로 눌러 세계랭킹 2·3·4위 연이어 압도

적수가 없다. 세계랭킹 1위 안세영(24·사진)이 시즌 4번째 우승 트로피를 안았다. 안세영은 31일 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 싱가포르오픈(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 세계 3위 야마구치 아카네(일본)를 2-1(21-11 17-21 21-19)로 눌렀다.



지난 1월 말레이시아오픈과 인도오픈, 4월 아시아개인선수권대회에 이은 올 시즌 4번째 우승이다. 싱가포르오픈에서는 2023년과 2024년 2연패한 데 이어 3번째 정상 등극이다.



안세영은 그동안 왕즈이(2위), 천위페이(4위)를 중심으로 한 중국 선수들의 집중 견제를 받으면서도 왕좌를 지켜왔다. 올해 4차례 대회 결승전 상대도 왕즈이였다. 안세영은 그중 딱 한 번, 전영오픈 결승전에서 졌다. 안세영은 이번 대회에서도 4강에서 천위페이를 만나 2-1(20-22 21-12 21-15)로 역전승을 거뒀다. 왕즈이는 4강에서 야마구치에게 1-2(13-21 21-17 15-21)로 져 안세영을 만날 기회를 잃었다. 야마구치는 2023년 7월 안세영이 세계 1위에 오르기 전 왕좌를 지킨 강적이다.



안세영은 1게임을 21-11로 잡았으나 2게임을 17-21로 내줬다. 3게임이 대접전이었다. 시소게임을 펼치다 16-16에서 3연속 득점을 허용하며 위기도 맞았다. 벼랑 끝에서 안세영은 무서운 집중력으로 4연속 득점, 20-19로 다시 전세를 뒤집은 뒤 매치포인트에서 야마구치의 범실을 유도해 경기를 끝냈다.



안세영이 앞서 가장 최근 야마구치를 만난 것은 지난해 12월 시즌 마지막 대회 월드투어파이널이었다. 당시 안세영은 조별라운드에서 야마구치에 2-1로 승리한 뒤 4강에서 다시 만나 역시 2-0으로 물리치고 결승에서 왕즈이를 잡아 우승했다. 5개월여 만에 다시, 올 시즌 처음으로 마주한 야마구치를 안세영은 집요하고 노련한 경기력으로 또 한 번 이기면서 상대전적에서도 18승째(15패)를 챙겼다.

