‘신무용 100년을 말하다’ 세미나…한국춤평론가회, 4일 서울 개최

한국춤평론가회(회장 유인화·사진)는 ‘신무용 100년을 말하다’ 세미나를 4일 오후 1시 서울 대학로 예술가의 집에서 연다.
기조발제자인 국수호 전 국립무용단 예술감독이 조은경 월간 춤 주간과 주제 대담을 진행한다. 1982년 발족한 한국춤평론가회는 춤평론과 무용계 동향에 관한 심층 논의를 진행해온 단체다.
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입력 2026.05.31 20:31
수정 2026.05.31 20:34펼치기/접기
한국춤평론가회(회장 유인화·사진)는 ‘신무용 100년을 말하다’ 세미나를 4일 오후 1시 서울 대학로 예술가의 집에서 연다.
기조발제자인 국수호 전 국립무용단 예술감독이 조은경 월간 춤 주간과 주제 대담을 진행한다. 1982년 발족한 한국춤평론가회는 춤평론과 무용계 동향에 관한 심층 논의를 진행해온 단체다.
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