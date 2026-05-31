수십 톤 실은 대형 화물기가 알아서 이착륙…자율 비행 AI ‘멀린 파일럿’ 등장

기존 항공기에 장착하는 방식, 미군 수송기 ‘C-130’ 탑재 상용화 시험 부기장 대체할 수준, 조종사 부족 대안…여객기 적용엔 시간 걸릴 듯

대형 항공기를 알아서 이착륙시키고, 관제탑과 교신까지 하는 자율 비행 기술이 등장했다. 지금까지 자율 비행 기술은 덩치가 작은 무인기나 경비행기에만 들어갔지만, 화물 수십t을 싣는 항공기까지 적용 범위가 확대됐다. 이 기술은 시험 단계이지만, 향후 상용화한다면 조종사 부족 문제에 대응할 주요 수단이 될 것으로 보인다.



미국 항공우주기업 멀린은 최근 자사가 개발한 인공지능(AI) 기반 자율 비행 시스템 ‘멀린 파일럿’을 공개했다.



멀린 파일럿의 가장 큰 특징은 자율 비행이 가능한 항공기 영역을 확대한 것이다. 지금까지 자율 비행 기술은 주로 소형 무인기를 대상으로 개발됐다. 일부 유인 항공기에도 자율 비행 기술이 들어갔지만, 덩치가 크지 않은 경비행기에 국한됐다. 모두 동체 길이 10여ｍ 수준의 작은 비행기들이었다.



한마디로 공항에서 흔히 접하는 큰 항공기는 자율 비행 대상이 아니었다는 얘기다. 대형 항공기를 인간 조종사처럼 능수능란하게 통제할 기술이 없었다.



그런데 멀린 파일럿이 상황을 완전히 바꿨다. 멀린 파일럿은 현재 미군 수송기 ‘C-130J 슈퍼 허큘리스’에 장착돼 실용화할 수 있는지를 평가받고 있다. C-130J는 동체 길이 29ｍ, 날개폭 40ｍ로 누가 봐도 덩치 큰 항공기다. 엔진 4기가 달렸고, 최대 적재량은 20t에 이른다.



지금은 군용 수송기를 대상으로 성능을 확인 중이지만, 멀린 파일럿의 주된 ‘타깃’은 민수용 화물기다. 항공업계에서는 현재 2300여대인 대형 화물기 규모가 20년 뒤 3900여대까지 늘어날 것으로 예측한다.



멀린 파일럿의 수준을 보면 부기장 역할을 상당 부분 대체할 가능성이 크다. 이착륙, 시스템 제어, 관제탑과 통신까지 할 수 있도록 고안됐기 때문이다. 이렇게 된다면 조종실에는 기장 한 명만 남게 된다. 멀린은 “남은 인간 조종사는 핵심 업무에만 집중하면 된다”고 설명했다. 멀린은 이미 만들어진 항공기에 부착하는 방식으로 쓸 수 있다.



다만 이 기술이 화물기에 폭넓게 적용된다고 해도 여객기까지 확대되는 데에는 적지 않은 시간이 필요할 것으로 전망된다. 만에 하나 있을 수 있는 오작동 때에는 대규모 인명 피해가 불가피해서다. 하지만 AI 기술이 날로 발전하고 있는 점은 분명한 만큼 향후 멀린 파일럿의 성능에 따라 기술의 확산 속도 또한 달라질 것으로 보인다.

