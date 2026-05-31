이달 롯데마트서 ‘친환경 상품’ 사면 엘포인트 5% 추가 적립

저탄소·유기농 350여개 품목 대상 현대백화점은 마일리지 2배 행사

롯데마트가 6월 한 달 동안 친환경 인증 상품을 1만원 이상 구매한 고객에게 구매액의 5%를 엘포인트(L.POINT)로 추가 적립하는 친환경 소비 행사를 진행한다고 지난 31일 밝혔다. 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 주관하는 ‘2026 녹색소비주간’에 맞춰 친환경 소비를 독려하려는 목적이다.



추가 적립 대상인 친환경 인증 상품은 환경표지·저탄소 등 정부 인증을 받은 녹색제품을 비롯해 무농약, 유기농산물 인증 상품 등 350여개 품목이다. 삼양 불닭볶음면, 자연퐁 제균솔잎, 피존퓨어 기름싹 주방세제 레몬라임향 용기 등먹거리부터 생필품까지 다양한 상품이 해당한다. 적립 혜택은 롯데마트 전 지점에서 행사 기간 내 1인 1회 제공된다.



롯데마트는 저탄소 인증 자체 브랜드(PB) 제품 할인 행사도 한다. ‘오늘좋은 복숭아 아이스티’ ‘오늘좋은 국내산 19곡 크리스피롤 미니’ 등 저탄소 제품 4종을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 2011년 환경산업기술원과 함께 도입한 ‘그린카드’로 친환경 녹색상품을 결제하면 상품별 구매 금액의 5~15%가 ‘에코머니’로 적립된다. ‘에코머니’는 카드사 포인트·현금 전환뿐 아니라 롯데마트 상품권으로 교환도 가능하다.



김범창 롯데마트·슈퍼 HR혁신부문장은 “환경 이슈에 대한 사회적 관심이 높아지면서 가치소비를 실천하는 고객이 늘고 있다”고 밝혔다.



현대백화점도 오는 12일까지 전국 점포에서 현대식품관 장바구니 사용, 프레시테이블 다회용기 이용 등 친환경 활동에 참여한 고객에게 자체 리워드 프로그램인 ‘그린프렌즈’ 마일리지를 두 배 적립한다.

