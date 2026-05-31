‘전설의 심해어’ 돗돔 인공 부화…‘10년 집념’ 세계 최초 성공

한 해 30마리 잡히는 희귀 대형어 부화 50만마리 중 20만마리 사육 경북도 “동해안 수산업 새 동력”

우리나라 연구진이 ‘전설의 심해어’라는 별명이 붙을 정도로 희귀한 대형 어종인 ‘돗돔(사진)’을 세계 최초로 인공 부화하는 데 성공했다. 경북도 수산자원연구원은 10년간의 연구 끝에 돗돔 인공 부화에 성공했다고 31일 밝혔다. 돗돔은 수심 약 400~600m의 깊은 바다에 서식하며 최대 몸길이 2m, 무게 200~280㎏까지 자라는 대형 어종이다.



돗돔은 산란기인 5~6월이 되면 수온이 따뜻한 연안(수심 50~60m)으로 이동하는데, 이때 우연히 그물이나 낚시에 걸리곤 한다. 우리나라 동·남해안, 일본 남부, 러시아 등 북서태평양 일부 해역에만 제한적으로 분포하며, 국내에서는 연간 약 30마리만 잡힐 정도로 희귀하다. 마리당 많게는 수백만원을 호가한다.



연구원은 2017년부터 4년간 50~700g 크기의 어린 돗돔 28마리를 확보했다. 10년간 육상 수조에서 사육해 몸길이 1m가량인 8마리를 어미화하는 데 성공했다.



연구원은 지난해 5월 처음으로 암컷 2마리의 산란을 확인했다. 다만 당시에는 수정란의 상태가 좋지 않아 부화에는 실패했다. 올해 본격적인 번식 생태 연구에 나서 난질 개선을 위한 적정 먹이 공급 및 영양 보강, 수정란을 얻기 위한 성숙 호르몬 등을 파악했다.



이를 통해 수정란 200만개를 확보하고 이 중 50만마리를 인공 부화하는 데 성공했다. 현재 몸길이 약 1㎝인 어린 돗돔 20만마리를 사육 중이다.



심해에 서식하는 돗돔은 어획 과정에서 압력이 급격히 줄어드는 것을 이기지 못해 생존율이 매우 낮다. 부화 후 어미로 성장하는 데 8~10년가량이 걸려 개체 확보가 쉽지 않다. 그 탓에 세계적으로 인공 종자 생산 및 양식 연구 사례가 거의 없다.



도수산자원연구원은 이번에 인공 부화한 어린 돗돔을 활용해 적정 먹이생물 및 사육환경 등 기초 연구를 벌일 예정이다. 또한 대량 종자 생산 기술을 통해 종 보존과 수산자원 회복 연구를 확대할 계획이다. 양금희 경북도 경제부지사는 “10년의 집념으로 일궈낸 결실이 동해안 수산업의 흐름을 바꾸는 미래 성장 동력이 될 것”이라며 “향후 종 보존과 방류 사업을 확대해 지속 가능한 바다를 만들겠다”고 말했다.

