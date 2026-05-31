‘슈퍼위크’ 종합특검, 윗선 겨눈다

‘계엄 정당화’ 조태용 1일 조사 6일엔 윤 전 대통령 첫 대면 조사 김용현·이상민도 소환 수사 속도

권창영 2차 종합특별검사가 수사 종반에 접어드는 6월 초에 핵심 피의자를 연이어 불러 조사한다. 사건의 정점에 해당하는 인물도 포함돼 있어 일부 수사는 마무리 단계에 이르렀다는 분석도 나온다.



31일 취재를 종합하면 종합특검은 6월1~6일 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관 등 12·3 내란 및 대통령실·관저 이전 의혹 관련 핵심 인물들을 차례로 조사한다.



윤 전 대통령은 ‘해외에 계엄 정당화 메시지 배포’ 의혹과 관련해 6일 조사를 받을 예정이다. 윤 전 대통령을 상대로 한 종합특검의 첫 조사다. 윤 전 대통령은 계엄 다음날 국가안보실을 통해 우방국에 비상계엄을 정당화하는 메시지를 전파하라고 지시한 혐의(직권남용 권리행사방해)를 받는다.



이와 관련해 종합특검은 1일 조태용 당시 국정원장을 먼저 조사한다. 종합특검은 김태효 전 안보실 1차장과 홍장원 전 국정원 1차장은 이미 조사했다.



김 전 장관은 군형법상 반란 등 혐의로 4일 종합특검에 출석한다. 종합특검은 내란죄와 별개로 윤 전 대통령과 김 전 장관, 내란에 가담한 군인 등이 병기를 들고 국권에 반항하는 반란을 일으켰다고 보고 있다.



이 전 장관은 대통령 집무실·관저 이전 비리 의혹(직권남용 권리행사방해 혐의)과 관련해 4일 출석한다. 종합특검은 2022년 대통령실·관저 이전 당시 예산이 계획보다 추가로 필요하게 되자 대통령실이 이를 행안부 몫으로 강제로 떠넘기는 과정에서 이에 반발한 행안부 직원에게 좌천성 인사가 내려진 정황을 파악했다. 종합특검은 이 전 장관도 여기에 개입했다고 의심한다.



계엄 때 해양경찰청을 조직적으로 동원하려 한 혐의(내란 부화수행)를 받는 안성식 전 해경 기획조정관도 1일 조사를 받는다. 안 전 조정관은 계엄 선포 시 해경도 합동수사본부에 자동으로 편성되도록 2024년 국군방첩사령부의 내부 규정 수정에 관여하고, 계엄 당시 해경 지휘관 화상회의에서 ‘총기를 휴대해야 하고 합동수사본부에 인력을 파견해야 한다’고 주장했다는 의혹을 받는다.

