연초 흡연율 줄었지만 ‘전자담배 늪’에 빠졌다

궐련형 전담 사용률 6년 새 91%↑ 2030·여성의 증가세 두드러져 “둘 다 피운다”도 10명 중 2명꼴

일반 담배 흡연율 1%P↓

“궐련형 전담” 20대, 두 배로

지난 6년 사이 궐련형 전자담배 사용률이 100% 가까이 증가한 것으로 나타났다. 일반 담배 흡연율은 감소했지만 전자담배 사용이 늘면서 전체 담배제품 사용률은 비슷한 수준을 유지하고 있다.



질병관리청은 31일 세계 금연의날을 맞아 ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 바탕으로 전자담배 사용 현황을 심층 분석한 결과를 발표했다. 분석 결과 한국 성인의 일반 담배 흡연은 감소하고 있지만 전자담배 사용이 늘면서 담배 소비 형태가 빠르게 변화하는 것으로 나타났다.



지난해 일반 담배 현재흡연율(현재 일반 담배를 피우는 성인 비율)은 17.9%로 전년보다 1.0%포인트 감소했다. 반면 궐련형 전자담배 현재사용률은 6.3%, 액상형 전자담배 현재사용률은 4.5%로 각각 0.3%포인트, 0.5%포인트 증가했다.



전자담배 관련 통계가 작성되기 시작한 2019년 이후 6년간 궐련형 전자담배 사용률은 90.9%, 액상형 전자담배 사용률은 73.1% 증가했다. 같은 기간 금연 시도율은 40.6%로 전년보다 2.0%포인트 감소해 전반적으로 하락하는 추세를 보였다.



전체 담배제품 현재사용률은 22.1%였다. 담배제품 사용자를 종류별로 보면 일반 담배만 사용하는 사람이 62.1%로 가장 많았다.



그다음으로는 다중담배사용자가 21.3%를 차지해 담배제품 사용자 5명 중 1명꼴로 일반 담배와 전자담배 등을 함께 사용하는 것으로 나타났다. 궐련형 전자담배 사용자와 액상형 전자담배 사용자는 각각 9.9%, 6.7%였다.



전자담배 사용률은 대부분의 연령층에서 상승했지만 특히 젊은 층에서 증가세가 두드러졌다. 궐련형 전자담배를 사용하는 20대 비율은 2019년 4.3%에서 지난해 8.8%로 늘었다. 액상형 전자담배 사용률은 30대가 같은 기간 4.2%에서 7.2%로, 20대는 5.0%에서 7.9%로 증가했다.



여성의 전자담배 사용 증가세도 뚜렷했다. 여성의 궐련형 전자담배 사용률은 2019년 0.5%에서 지난해 1.4%로 늘었다. 같은 기간 남성은 5.9%에서 9.0%로 증가했다. 액상형 전자담배 역시 여성은 0.5%에서 1.2%로, 남성은 4.2%에서 5.9%로 높아졌다.



20대 여성의 일반 담배 사용률은 남성의 23.1% 수준이었지만, 궐련형 전자담배는 31.3%, 액상형 전자담배는 40.5% 수준까지 높아지는 것으로 나타났다.



시도별 담배제품 현재사용률은 충북이 24.7%로 가장 높았고 강원·충남(각 23.8%), 경북(23.3%)이 뒤를 이었다. 반면 세종(17.3%), 서울·전북(각 19.7%), 부산(20.2%)은 상대적으로 낮았다. 담배 종류별로 보면 일반 담배 흡연율은 충남·충북·강원에서 높았고, 궐련형 전자담배는 경기·세종·대전·울산, 액상형 전자담배는 울산·서울·충남 순으로 높게 나타났다.



임승관 질병관리청장은 “다중담배사용자는 니코틴 의존도가 높아 금연 성공 가능성이 작고 다양한 유해화학물질에 동시에 노출될 가능성이 커 건강 위해가 더 클 수 있다”며 “지역별·연령대별 담배제품 사용 양상이 다르게 나타나는 만큼 전자담배를 포함한 통합적 금연정책과 지역 맞춤형 보건정책이 필요하다”고 말했다.

