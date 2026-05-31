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본문 요약

서울 서소문 고가차도 붕괴사고로 운행에 차질을 빚었던 열차가 모두 정상 운영된다.

서울시가 고가차도 상판 철거를 완료할 때까지는 사고 현장 인근 전차선 조정 작업과 선로 점검 등을 시행했다.

코레일은 지난 29일 고가차도 상판 철거가 완료됨에 따라 이날부터는 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인 및 선로 점검 등 철도 시설물 밤샘 복구 작업에 돌입했다.

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코레일 “서소문 고가 붕괴 닷새 만에 열차 정상 운행”

입력 2026.05.31 21:16

수정 2026.05.31 21:17

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  • 유설희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고가차도 철거·복구 작업 완료

‘운행 조정 승차권’은 자동 환불

서울 서소문 고가차도 붕괴사고로 운행에 차질을 빚었던 열차가 모두 정상 운영된다. 지난 26일 사고가 발생한 지 닷새 만이다.

31일 한국철도공사(코레일)에 따르면, 코레일은 사고 복구를 모두 마치고 이날부터 모든 열차를 정상 운영한다.

지난 30일부터는 그동안 중단됐던 행신~서울·용산 간 KTX 운행이 재개됐다. 청량리까지만 다니던 강릉·중앙선 KTX-이음도 서울역까지 가동이 정상화됐다. 신촌~서울역 구간 경의선 열차도 다시 개통했다.

코레일은 지난 26일 사고 발생 이후 김태승 사장 주재로 지역사고수습본부를 가동해 철도 시설물 복구에 나섰다. 서울시가 고가차도 상판 철거를 완료할 때까지는 사고 현장 인근 전차선 조정 작업과 선로 점검 등을 시행했다.

코레일은 지난 29일 고가차도 상판 철거가 완료됨에 따라 이날부터는 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인 및 선로 점검 등 철도 시설물 밤샘 복구 작업에 돌입했다.

코레일은 “이동식 크레인, 굴착기, 전철 모터카 등 복구 장비 14대와 115명의 인력을 즉시 투입해 현장 복구 작업을 예정보다 일찍 마무리했다”고 밝혔다. 복구 작업을 마친 코레일은 열차 시운전 등 종합 안전 점검을 한 뒤 최종 개통했다.

운행 조정 승차권을 환불받고자 하는 경우 위약금은 발생하지 않고 신용카드로 결제한 승차권은 자동 환불 처리된다.

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