일부 점주, ‘파업 참여’ 화물기사 배송 거부…CU는 “강제 못해”

파업 종료 한 달 지나도 갈등 여전 얼굴 영상 유포 등 개인 공격까지 노조 “BGF리테일, 탄압행위 방기”

화물연대 조합원 A씨는 지난달 초 경기 평택의 한 CU편의점에 배송하러 갔다가 점포 입구에 붙어 있는 포스터를 보고 말문이 막혔다. 포스터엔 ‘점주를 위협하는 화물연대노조 기사와는 함께 일할 수 없다’고 적혀 있었다. 설마 하는 마음에 점포 안으로 들어가니 점주는 “물건을 받지 않겠다”고 했다. 그는 이날 점포 10곳 중 5곳에서 같은 이유로 배송을 거부당했다. A씨는 “이런 상황이 계속될까 봐 겁이 난다”고 말했다.



일부 CU 점주들이 파업에 참여한 화물노동자들을 상대로 배송을 거부하는 일이 이어지고 있다. 지난달 31일 화물연대 서울경기지역본부에 따르면, 파업 종료 직후인 지난달 1일 기준 경기도 내 CU 점포 98곳이 화물연대 노동자 배송을 거부한 것으로 조사됐다. 지난달 29일 기준 화성·평택·안성 등 17개 점포에선 여전히 배송을 거부 중이다.



배송 거부는 화물 노동자 업무 피해로 이어지고 있다. 편의점 물류 기사들은 통상 물류센터에서 물건을 받은 뒤 지정된 점포 10곳가량을 돌며 배송한다. 점주가 배송을 거부할 경우 싣고 나간 물건을 그대로 다시 가져와야 한다. 배송 거부가 반복되자 특정 점포에 화물연대 조합원을 배치하지 않는 사례도 나왔다.화물연대 조합원 개인을 겨냥한 공격도 잇따르고 있다. 평택의 한 점주는 최근 화물연대 소속 노동자 B씨에게 “1900만원 손해배상청구 소송을 제기하겠다”는 내용증명을 보냈다. 안성의 한 점포는 C씨 차량에 화물연대를 비판하는 스티커를 무단으로 붙이고, C씨 얼굴 등을 영상으로 찍어 온라인상에 유포했다.



화물연대 서울경기지역본부는 지난달 12일 BGF리테일에 공문을 보내 “BGF리테일은 점주들에 대한 관리·감독 주체임에도 불구하고 점주들의 탄압 행위에 대해 아무런 제지 조치를 취하지 않고 방기하고 있다”며 대책 마련을 요구했다. BGF리테일은 노조에 “점주분들의 개별 의사 표현에 대해 실질적으로 강제할 수 있는 수단은 제한적”이라며 “법률적 수위를 넘어서는 행위를 개개인의 별도 사업자인 점주들에게 할 경우 당사가 그동안 노력해온 합법적 테두리 안에서의 상생 노력을 저해하는 결과를 초래할 수 있다는 점도 고려돼야 한다”고 회신했다.



장정훈 화물연대 서울경기지역본부 본부장은 “CU 가맹계약서를 보면 점주는 본사의 경영 통제 사항에 성실히 따를 의무와 부당한 수령 거부 등을 감시하고 시정할 의무를 가지고 있다”고 말했다. 장 본부장은 “이를 행사하지 않는 것은 점주들의 노조 탄압을 묵인해 조합원의 정당한 노동권을 무력화하는 행위로 해석할 수밖에 없다”고 주장했다.



BGF리테일 관계자는 “파업 이후 점주들이 입은 피해를 지원하면서 서로 이해해달라는 안내문을 전달했다”고 말했다. 이어 “개별 점주들의 마음을 다 바꿀 수는 없는 부분”이라면서 “어떻게든 점주들에게 이해해달라는 협조는 계속 구하며 노력하고 있다”고 밝혔다.

