서울시, 작년 서소문 고가 철거 직전 점검서 ‘현장 안전 미흡’

작업자 위험 상황 대응 ‘-1’ 혹평…‘관리자 작업 지휘’ 지수도 낮아 시 “사고 무관”…코레일은 철거 시작 후 ‘건널목 사고 우려’ 제기

붕괴사고로 사상자 6명이 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사장이 지난해 9월 공사 개시 직전 이뤄진 서울시의 현장 안전 점검에서 ‘미흡’ 평가를 받은 것으로 확인됐다. 철거 공사가 시작된 이후 한국철도공사(코레일)가 고가 하부의 철길 건널목 차량 안전사고 우려를 수차례 제기한 내용도 드러났다.



31일 박민규 더불어민주당 의원이 서울시에서 받은 자료를 보면, 서소문 고가차도 철거 공사장은 지난해 9월19일 서울시 안전관리과의 현장 안전 점검에서 100점 만점에 67점으로 ‘미흡’ 평가를 받았다.



점검 시점은 지난해 9월21일 고가차도 전면 통제 및 철거가 시작되기 이틀 전이었다. 서울시가 운영하는 안전지수제 등급은 우수·양호·보통·미흡·매우 미흡으로 나뉜다. 미흡은 ‘(현장) 구성원의 안전관리 참여는 부진하고, 작업 현장의 안전 활동이 부족한 상태’를 의미한다.



평가 항목별로 보면 시공사인 (주)흥화 측 담당자의 직무 수행 관련 점수가 낮게 나온 것으로 나타났다. ‘작업자의 안전 의식’은 23점 만점에 16점, ‘관리자의 직무 수행’은 22점 만점에 13.4점, ‘안전 교육’은 10점 만점에 4점이었다. 특히 작업자의 안전 의식 영역에서 ‘위험 상황 대응’ 지수는 2점 만점에 ‘마이너스 1점’을 받았다.



관리자의 직무 수행 부분에선 ‘작업 지휘 활동’이 7점 만점에 2점을 기록했다. 이 지표는 공사 담당자가 작업 사항을 인지하고 있는지, 위험성 평가 내용을 알고 있는지, 유해·위험 요인 개선 대책을 이행한 실적이 있는지 등을 기준으로 평가한다. 안전 교육 영역의 ‘교육 활동 수준’은 7점 만점 중 2점이었다. ‘건설기계 감독(감리)’ ‘공도구 점검’ 등을 평가하는 ‘시설·장비’ 부문도 11점 만점에 4점을 받았다. 서울시 안전관리과는 이 점검 결과를 공사 담당 부서에 전달하며 “동일·유사 위반 사항이 반복 지적되지 않도록 현장 안전관리에 각별히 유의하라”고 지시했다.



서울시 관계자는 경향신문과 통화에서 “점수가 미흡으로 나왔다는 건 다른 현장에 비해 안 좋았다는 건 맞다”면서도 “이번 사고와 직접적으로 관련이 있지는 않다”고 말했다. 안전지수제는 고가차도 구조물에 대한 평가가 아니라 공사 현장에 대한 안전성 평가란 취지다.



코레일이 고가 하부 철길 건널목에 대한 안전 대책을 수차례 요구한 사실도 드러났다. 이연희 민주당 의원이 코레일에서 받은 자료를 보면, 코레일과 서울시는 고가 철거 작업이 시작된 지난해 9월부터 올해 2월까지 6차례 공문을 주고받았다. 코레일은 지난해 9월 서울시에 요청해 열린 공사 사전설명회에서 “서소문 건널목은 열차와 차량 통행량이 많은 곳으로 안전 확보를 위한 선제 조치를 검토해달라”고 요구했다. 코레일은 지난 1월 서울본부 시설본부장의 현장 점검 직후 서울시에 “건널목 관리원 안전 확보에 막대한 지장이 발생” “건널목 사고 발생 우려” 등을 지적하며 “중대재해 예방을 위한 안전 조치”를 요구하기도 했다. 코레일에 따르면 서소문 건널목의 하루 통행량은 2024년 기준 8만8268회로, 이미 전국 543개 국가 건널목 중 18번째로 많은 상태였다.

