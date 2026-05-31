이스라엘, ‘종전 협상 불발’ 틈타 레바논 맹폭·최심부 진격

20년간 유지된 완충지대도 넘어 “미·이란 합의 전 우위 확보 의도”

미국과 이란의 종전 협상이 막판 진통을 겪는 가운데 이스라엘이 레바논에 대한 맹폭을 이어갔다. 이스라엘군은 양측이 20년간 유지해온 완충지대를 넘어 전략적 요충지인 보포르성까지 점령했다.



타임스오브이스라엘 등에 따르면 이스라엘방위군(IDF)은 31일(현지시간) 레바논 남부 보포르성을 점령했다. IDF는 “헤즈볼라의 기반시설을 파괴하고 레바논 남부에서의 작전 통제력을 강화하기 위한 것”이라고 했다. 레바논 남부 나바티예 인근에 있는 보포르성은 12세기 해발 700m 높이 절벽 위에 세워진 요새로 십자군 전쟁 때부터 전략적 요충지로 쓰였다. 이스라엘은 1982년 레바논 전쟁 당시 보포르성을 점령했다가 2000년 철군 결정으로 이 지역에서 물러났다.



AP통신은 “이스라엘군이 26년 만에 레바논 최심부까지 진격했다”며 “지난 3월 시작된 이스라엘·헤즈볼라 전쟁에서 이스라엘이 거둔 가장 중요한 군사적 성과”라고 했다. 이스라엘군은 지난 29일 완충지대 리타니강도 넘었다. 리타니강은 2006년 양측이 휴전 협정을 맺을 당시 완충지대를 설치한 곳으로 레바논 정부군과 유엔평화유지군만 주둔할 수 있다.



헤즈볼라는 이스라엘을 향해 다수의 로켓과 무인기(드론) 공격을 했다. 이스라엘군은 30일 25발 이상의 발사체가 레바논에서 이스라엘로 날아왔다고 밝혔다.



레바논은 이스라엘에 휴전 합의를 이행할 것을 촉구했다. 나와프 살람 레바논 총리는 “이스라엘이 마을과 도시를 파괴하고 주민을 강제로 떠나게 하는 초토화 전략을 자행하고 있다”고 했다. 이스라엘과 헤즈볼라 간 휴전은 지난 4월17일 발효됐지만 지켜지지 않고 있다. 레바논 당국은 전날 이스라엘의 공격으로 16명이 숨지고 34명이 다쳤다고 밝혔다.



미국 안보전문 싱크탱크 수판센터는 지난 29일 보고서에서 “이스라엘 지도부는 미·이란 합의가 이뤄지면 헤즈볼라 공격을 중단해야 할 수 있다고 보고 타결 전 군사적 우위를 확보하려 한다”고 분석했다.

