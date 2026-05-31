오는 7일 한·일 해상수색구조훈련 ‘초계기 갈등’ 이후 9년 만에 재개

고이즈미 방위상 방한 추진…안규백 “회담서 상호군수협정도 논의”

한국 해군과 일본 해상자위대가 참여하는 한·일 수색구조훈련(SAREX)이 오는 7일 열린다. 이번 훈련은 2018년 발생한 양국 간 초계기 갈등 이후 중단됐다가 약 9년 만에 재개되는 것이다.



해군은 7일 제주 동남방 공해상에서 한·일 수색구조훈련을 실시한다고 31일 밝혔다. 안규백 국방부 장관은 지난 30일 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담을 하고 한국 해군과 일본 해상자위대 간 수색구조훈련을 6월 중 실시하고, 고이즈미 방위상의 방한을 적절한 시기에 추진하기로 합의했다.



한·일 수색구조훈련은 한반도 인근 해양에서 선박 조난 사고가 발생했을 때를 가정해 양국이 실시하는 연합훈련이다.



이 훈련은 1999년부터 2017년까지 격년으로 총 10차례 진행됐지만 2018년 발생한 초계기 갈등 이후 중단됐다. 2017년 12월 마지막으로 개최됐다.



초계기 갈등은 2018년 12월 동해에서 북한 어선을 수색하던 한국 해군 광개토대왕함을 두고 일본 측이 자국 초계기가 사격통제 레이더 조사(조준해 비춤)를 받았다고 주장하며 촉발됐다. 한국은 일본 초계기가 저공 위협 비행을 했다고 반박하며 양국 간 입장차가 좁혀지지 않았다.



양국은 지난해 11월 수색구조훈련 재개를 추진했으나 같은 해 10월 일본이 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 자국 내 중간 급유를 거절하면서 무산됐다. 당시 일본은 블랙이글스 항공기가 독도 인근에서 통상 훈련을 실시한 점을 문제 삼았다.



한국은 이번 훈련에 4900t급 상륙함 천자봉함을, 일본은 7250t급 이지스 구축함 콩고함을 파견한다.



안 장관은 한·일 국방장관 회담 후 한·일 상호군수지원협정에 관한 “논의가 있었다”고 말했다. 다만 안 장관은 “이 문제는 상호군수 협정이기 때문에 양 국민의 이해와 설득이 필요한 부분이며, 아직은 신중을 기해야 된다고 생각한다”고 했다. 상호군수지원협정은 유사시 탄약과 연료 등 군수물자를 주고받을 수 있는 국가 간 약속이다. 이명박 정부 시절인 2012년 한·일 군사정보보호협정과 함께 한·일 상호군수지원협정을 체결하려고 했지만, 국내 반대 여론 속에 무산됐다.

