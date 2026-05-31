‘격전지’ 영남권 보수 재결집 나선 ‘이명박근혜’

이명박, 부산에서 국힘 지원 유세

박근혜도 대구 방문 추경호 지원

여 “부산 미래 말할 자격 없어”비판

홍준표 “감정 자극 투표, 미래 암담”

6·3 지방선거 본투표를 앞둔 마지막 주말인 31일 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령이 각각 부산과 대구를 찾아 국민의힘 후보 지원에 나섰다.



전통적으로 보수세가 강했던 지역들이 이번 지방선거에서 격전지로 부상하자 국민의힘 출신 전직 대통령들이 나서 보수층 결집을 시도하는 모양새다.



이 전 대통령은 이날 오전 부산 수영구 수영로교회에서 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 함께 예배에 참석한 뒤 해운대 전통시장에서 합동 유세를 벌였다.



이 전 대통령은 “시장은 말로 하는 정치인이 아니라 일하는 사람이 필요하다”며 “나는 서울시장 시절 야당 시장이었지만 일하는 시장을 시민들이 뽑아주셔서 서울이 발전할 수 있었다”고 말했다. 그러면서 “대통령·장관이 누구냐가 아니라 부산시장이 누구냐가 부산 발전에 큰 영향을 주는 것”이라고 강조했다.



그는 “(박 후보에게) 임기 4년을 더 맡기면 인구도 늘고 청년도 모여 부산을 첨단산업 중심지로도 만들 수 있다”며 “하던 일을 끝낼 수 있는 시장, 일 잘하는 시장 박형준을 부산시민들이 지혜롭게 선택해주길 바란다”고 했다.



박 후보는 친이명박계 인사로 이명박 정부 당시 대통령실 홍보기획관과 정무수석 등을 지냈다.



이 전 대통령은 지난 15일에도 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 서울 중구 청계천을 함께 걸으며 지원 행보를 했다.



박 전 대통령은 이날 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 대구 중구 서문시장과 수성구 수성못 인근에서 유세에 나섰다. 박 전 대통령은 “대구를 보수의 상징이라고 그러지 않나. 그중에서도 서문시장이야말로 보수의 상징적인 곳”이라며 “여기 계신 분들이 추 후보에게 압도적 지지를 보내주시면 대구 경제를 잘 살려서 여러분께 보답해드릴 거라고 생각한다”고 말했다.



앞서 박 전 대통령은 지난 23일에도 추 후보의 칠성시장 유세에 동행했다. 지난 27일에는 부산 기장시장에서 박형준 후보 및 박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 등과 동행 유세를 했다.



여권은 두 전직 대통령의 선거 지원을 맹비판했다. 강준헌 더불어민주당 수석대변인은 국회 기자간담회에서 “해양수산부를 해체하고, 가덕도 신공항 사업을 백지화시켰던 이명박 전 대통령이 부산의 미래를 말할 자격이 있느냐”며 “다스의 실소유주가 아니라고 내빼다가 결국 법정에서 횡령이 인정돼 감옥에 갔던 비리의 주범이기도 하다”고 했다.



대구시장 선거에서 김부겸 민주당 후보 지지를 밝힌 홍준표 전 대구시장은 전날 페이스북에 “박근혜 전 대통령을 내세운 감성 자극 투표로는 대구 미래가 더 암담해질 뿐”이라고 남겼다.

