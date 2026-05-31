단일화 놓치고 지지율 접전…평택을·부산 북갑 ‘더 센 공방’ 선택

민주당 “조국은 가짜 민주당” 공세 혁신당 “김용남 후보가 가짜” 반박 하정우·한동훈·박민식도 신경전

6·3 국회의원 재보궐선거 최대 격전지인 경기 평택을과 부산 북갑 선거전이 격화하고 있다. 평택을에서는 더불어민주당과 조국혁신당이 상대 후보를 두고 “가짜 민주당 후보”라며 공방을 벌였다.



조승래 민주당 사무총장은 31일 기자간담회에서 평택을의 조국 혁신당 후보를 향해 “혁신당 후보가 혁신당의 이름으로 승부를 해야지 왜 민주당이라는 가면을 쓰고 선거를 하느냐”며 “민주진보진영의 대표 자격은 누가 줬느냐”고 말했다. 그는 전날에도 조 후보를 향해 “가짜 민주당 후보가 진짜인 것처럼 사람들을 현혹하고 있다”고 했다.



여당 지도부가 조 후보를 겨냥해 총공세를 펴는 것은 여론조사상 1위를 달리던 김용남 민주당 후보가 대부업체 차명 운영 논란 이후 지지율이 주춤하고 있기 때문으로 풀이된다. 민주당 경기 지역 한 의원은 기자와의 통화에서 “분위기가 어려워지고 있다”며 “황교안 후보가 유의동 국민의힘 후보의 손을 들어주면 유 후보 당선 가능성이 있고, 5파전이면 조 후보가 조금이라도 유리할 것”이라고 말했다.



혁신당은 민주당의 “가짜 민주당” 발언에 반박했다. 조 후보는 경기 평택시 안중읍에서 열린 회의에서 조 사무총장 등을 향해 “지금 전국 곳곳에서 내란의 세력이 힘을 합쳐 민주진보진영을 넘보는 소리가 들리지 않느냐”고 말했다. 김준형 혁신당 의원도 김 후보를 겨냥해 “민주당이 내세운 후보가 가짜”라고 했다.



부산 북갑 선거에서도 세 후보의 상호 공방전이 거세졌다. 하정우 민주당 후보는 ‘북구 주민 폭행사태, 한동훈 무소속 후보가 답하십시오’라는 제목의 게시물을 올렸다. 첨부된 동영상에는 하 후보에게 주식 관련 의혹을 제기한 남성이 한 후보 기호인 6과 한 후보 이름이 적힌 손팻말을 들고 다른 후보 지지자로 보이는 시민과 말싸움을 하다 어깨를 밀치는 장면이 담겼다.



한 후보는 전날 하 후보가 유세 도중 주식 의혹을 제기하는 시민에게 “시간을 줘야 해명할 것 아닙니까”라고 언성을 높이는 장면을 담은 동영상을 올렸다. 지난 28일 토론회에서는 “박민식 국민의힘 후보에 가는 표는 하정우를 돕는 표, 이재명 정권을 돕는 표”라고 말했다.



박 후보는 SNS에 이명박 전 대통령이 자신에게 했다는 “선한 사람이 나쁜 사람하고 싸우면, 이겨야지”라는 말을 전하며 한 후보를 겨냥해 “보수의 가치를 흔든 사람을 반드시 이겨달라는 우리 보수 지지자들의 준엄한 명령”이라고 남겼다.



한 민주당 의원은 통화에서 “(하 후보와 한 후보의) 지지율이 거의 똑같다”며 “마지막에 결집하는 팀이 이긴다”고 말했다.

