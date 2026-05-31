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본문 요약

피트 헤그세스 미국 국방장관이 한국의 핵추진 잠수함 건조는 미국에도 큰 의미가 있다며 지지를 표했다.

헤그세스 장관은 30일 싱가포르에서 열린 아시아안보회의에서 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대해 "동맹과 파트너들이 자국 방어와 지역 안정 차원에서 유사한 수중 전력을 추구하는 것은 미국에도 매우 바람직한 일"이라며 "물론 여러 도전 과제가 있고 이를 어떻게 극복할지는 긴밀한 협력이 필요하지만, 우리는 이 문제에 매우 전념하고 있다"고 말했다.

헤그세스 장관은 전작권 전환 문제에 대해 제이비어 브런슨 주한미군사령관과 긴 시간 대화를 했고, 최근 미국을 방문한 안규백 국방장관과도 논의했다고 밝힌 뒤 "동맹국이 더 빨리 더 많은 통제권을 갖고자 하는 것은 고무적인 일이며, 우리가 계속 장려하고 싶은 본능"이라고 말했다.

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헤그세스 “한국 전작권 전환 추진 고무적” 공개 지지

입력 2026.05.31 21:44

수정 2026.05.31 22:27

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싱가포르 아시아안보회의서 표명

“핵잠 건조, 미국에도 매우 바람직”

헤그세스 “한국 전작권 전환 추진 고무적” 공개 지지

피트 헤그세스 미국 국방장관(사진)이 한국의 핵추진 잠수함 건조는 미국에도 큰 의미가 있다며 지지를 표했다. 또 이재명 정부가 전시작전통제권 전환을 추진하는 것을 “고무적”이라고 평가하면서도 미군의 작전 계획과 균형점을 찾아야 한다고 했다.

헤그세스 장관은 30일 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대해 “동맹과 파트너들이 자국 방어와 지역 안정 차원에서 (미국과) 유사한 수중 전력을 추구하는 것은 미국에도 매우 바람직한 일”이라며 “물론 여러 도전 과제가 있고 이를 어떻게 극복할지는 긴밀한 협력이 필요하지만, 우리는 이 문제에 매우 전념하고 있다”고 말했다.

헤그세스 장관은 전작권 전환 문제에 대해 제이비어 브런슨 주한미군사령관과 긴 시간 대화를 했고, 최근 미국을 방문한 안규백 국방장관과도 논의했다고 밝힌 뒤 “동맹국이 더 빨리 더 많은 통제권을 갖고자 하는 것은 고무적인 일이며, 우리가 계속 장려하고 싶은 본능”이라고 말했다. 다만 그는 “전작권 전환 과정에서 수십년 동안 미군 장병들이 맡아온 군사작전 계획과 책임이 존중되도록 균형점을 찾아야 한다”고 덧붙였다.

이날 청중석에서 발언권을 얻은 브런슨 사령관은 전작권 전환에 대해 “중요한 것은 적절한 시기와 적절한 장소에 적절한 능력을 배치하는 것이며, 동시에 우리의 관점들을 함께 고려하는 것”이라고 말했다. 브런슨 사령관은 지난 4월 미 의회에서 전작권 전환 시기로 2029년 1분기를 거론해 이르면 내년 전환을 원하는 한국과 시각차를 드러낸 바 있다.

브런슨 사령관은 ‘한국은 중국을 향한 단검’이라는 자신의 표현에 중국 대표단이 해명을 요구하자 “우리가 처한 작전 환경을 설명하려 한 것”이라고 답했다. 그는 구한말에 ‘한국은 일본을 겨누는 비수’로 표현한 프로이센의 한 군사철학자 말을 상기하며, 시기와 관점에 따라 한반도의 지정학적 의미가 달라질 수 있다고 했다.

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