파리생제르맹 우승에 흥분한 축구 팬들···폭력 사태로 번지며 780명 체포

프랑스 프로축구팀 파리생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 우승하자 흥분한 축구 팬들이 경찰과 충돌하는 등 프랑스 곳곳에서 폭력 사태가 벌어져 700여명이 체포되고 219명이 다쳤다. 교통사고로 인한 사망자도 발생했다.

31일(현지시간) AFP통신에 따르면 프랑스 내무부는 이날 파리를 포함해 전역에서 총 780명이 체포됐다고 밝혔다. 부상자 219명 중 8명은 중상을 입었다. 경찰 등 치안 인력 부상자는 57명에 달한다.

전날 밤 헝가리 부다페스트에서 열린 챔피언스리그 결승전에서 PSG가 아스널을 꺾고 우승하자 팬 수천 명이 파리 시내로 쏟아져 나왔다. 승리를 축하하기 위함이었다. 그러나 일부 군중이 경찰과 충돌하면서 축하 파티는 폭력 사태로 번졌다. 일부는 상점을 파손하거나 차량 등에 불을 질렀다. 전국 약 15개 도시에서 절도와 약탈이 발생했으며, 폭력 사건이 보고된 지자체는 71개에 이른다.

당국은 이런 상황에 대비해 전국에 경력 2만2000명을 배치하고 버스, 지하철 등 대중교통도 통제했지만 폭력 사태를 막지 못했다. 프랑스에서는 지난해에도 PSG의 챔피언스리그 우승 이후 유혈 사태가 발생해 201명이 다치고 500명 이상이 체포된 바 있다. 당국 집계에 따르면 올해 체포 인원은 지난해 PSG 챔피언스리그 우승 당시보다 32% 증가했다.

사망 사고도 발생했다. 파리 검찰은 20대 남성이 오토바이를 몰고 가다 파리 순환도로 진출로의 콘크리트 구조물에 정면충돌해 사망했다고 발표했다.

폭력 사태에도 불구하고 이날 오후 파리에선 PSG의 우승 축하 행사가 잇따라 열린다. PSG 선수들은 오후 4시 에펠탑 앞 샹드마르스 광장에서 열리는 우승 기념 퍼레이드에 참가한다. 오후 6시에는 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 대통령이 주최하는 축하 리셉션이 열린다.

로랑 누녜스 내무부 장관은 선수단 우승 행사 경비를 위해 경찰과 헌병 약 6000명을 추가 배치하는 등 치안을 강화했다. 파리 순환도로에 난입해 교통을 방해할 경우 벌금을 부과하겠다고도 경고했다.