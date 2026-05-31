창간 80주년 경향신문

파리생제르맹 우승에 흥분한 축구 팬들···폭력 사태로 번지며 780명 체포

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

프랑스 프로축구팀 파리생제르맹이 유럽축구연맹 챔피언스리그에서 우승하자 흥분한 축구 팬들이 경찰과 충돌하는 등 프랑스 곳곳에서 폭력 사태가 벌어져 700여명이 체포되고 219명이 다쳤다.

폭력 사태에도 불구하고 이날 오후 파리에선 PSG의 우승 축하 행사가 잇따라 열린다.

PSG 선수들은 오후 4시 에펠탑 앞 샹드마르스 광장에서 열리는 우승 기념 퍼레이드에 참가한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

파리생제르맹 우승에 흥분한 축구 팬들···폭력 사태로 번지며 780명 체포

입력 2026.05.31 22:04

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

30일(현지시간) 프랑스 파리 에펠탑 인근에 프로축구단 파리생제르맹(PSG)의 챔피언스리그에 흥분한 팬들이 모인 가운데 차가 불에 타고 있다. 파리|AFP연합뉴스

30일(현지시간) 프랑스 파리 에펠탑 인근에 프로축구단 파리생제르맹(PSG)의 챔피언스리그에 흥분한 팬들이 모인 가운데 차가 불에 타고 있다. 파리|AFP연합뉴스

프랑스 프로축구팀 파리생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 우승하자 흥분한 축구 팬들이 경찰과 충돌하는 등 프랑스 곳곳에서 폭력 사태가 벌어져 700여명이 체포되고 219명이 다쳤다. 교통사고로 인한 사망자도 발생했다.

31일(현지시간) AFP통신에 따르면 프랑스 내무부는 이날 파리를 포함해 전역에서 총 780명이 체포됐다고 밝혔다. 부상자 219명 중 8명은 중상을 입었다. 경찰 등 치안 인력 부상자는 57명에 달한다.

전날 밤 헝가리 부다페스트에서 열린 챔피언스리그 결승전에서 PSG가 아스널을 꺾고 우승하자 팬 수천 명이 파리 시내로 쏟아져 나왔다. 승리를 축하하기 위함이었다. 그러나 일부 군중이 경찰과 충돌하면서 축하 파티는 폭력 사태로 번졌다. 일부는 상점을 파손하거나 차량 등에 불을 질렀다. 전국 약 15개 도시에서 절도와 약탈이 발생했으며, 폭력 사건이 보고된 지자체는 71개에 이른다.

당국은 이런 상황에 대비해 전국에 경력 2만2000명을 배치하고 버스, 지하철 등 대중교통도 통제했지만 폭력 사태를 막지 못했다. 프랑스에서는 지난해에도 PSG의 챔피언스리그 우승 이후 유혈 사태가 발생해 201명이 다치고 500명 이상이 체포된 바 있다. 당국 집계에 따르면 올해 체포 인원은 지난해 PSG 챔피언스리그 우승 당시보다 32% 증가했다.

사망 사고도 발생했다. 파리 검찰은 20대 남성이 오토바이를 몰고 가다 파리 순환도로 진출로의 콘크리트 구조물에 정면충돌해 사망했다고 발표했다.

폭력 사태에도 불구하고 이날 오후 파리에선 PSG의 우승 축하 행사가 잇따라 열린다. PSG 선수들은 오후 4시 에펠탑 앞 샹드마르스 광장에서 열리는 우승 기념 퍼레이드에 참가한다. 오후 6시에는 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 대통령이 주최하는 축하 리셉션이 열린다.

로랑 누녜스 내무부 장관은 선수단 우승 행사 경비를 위해 경찰과 헌병 약 6000명을 추가 배치하는 등 치안을 강화했다. 파리 순환도로에 난입해 교통을 방해할 경우 벌금을 부과하겠다고도 경고했다.

30일(현지시간) 프랑스 파리에서 경찰이 흥분한 파리생제르맹 팬들을 해산시키려 하고 있다. 파리|AP연합뉴스

30일(현지시간) 프랑스 파리에서 경찰이 흥분한 파리생제르맹 팬들을 해산시키려 하고 있다. 파리|AP연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글