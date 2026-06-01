지선 맞아 다시 꿈틀대는 부정선거 세력…단톡방 만들고 모스 탄 방한까지

부정선거를 주장하는 인사들이 만든 ‘한·미부정선거공동조사단’(조사단)이 6·3 지방선거를 앞두고 조직적인 활동을 전개하고 있는 것으로 31일 파악됐다. 조사단은 지난해 21대 대통령선거 때 논란이 된 ‘부정선거·부패방지대(부방대)’의 주축 인사가 만든 단체다. 조사단에는 이재명 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 모스 탄 리버티대 교수도 포함된 것으로 알려졌다.

조사단은 대표적 부정선거론자인 황교안 자유와혁신 대표(경기 평택을 국회의원 재선거 후보)와 박주현 변호사가 단장을 맡아 최근 발족했다. 부정선거를 감시하겠다는 취지이다. 조사단은 약 200여명이 참여한 카카오톡 단체 대화방을 개설했다. 회원들은 지난 29~30일 사전투표 기간에 기표소에서 투표자 숫자를 직접 조사한 내용을 대화방에 올렸다. 기표가 끝난 각 투표소의 관외투표용지 회송용 봉투와 기표용지 무효표 처리 과정 등을 촬영해 공유했다. 대화방에서는 사전투표가 끝난 전날 밤에 각 지역 선관위를 방문해 CC(폐쇄회로)TV를 감시해달라고 구성원들에게 독려하는 메시지가 올라오기도 했다.

조사단이 미국 측 대표라고 소개한 한국계 미국인 모스 탄 교수가 지난 28일 입국했다. 탄 교수는 황 후보와 전광훈 사랑제일교회 목사, 극우 성향 유튜버 전한길씨 등을 만났다. 일부 극우 인사의 유튜브 방송에 출연하기도 했다. 탄 교수는 한국의 지난 대선이 부정하게 치러졌고, 선거에 중국이 개입했다는 거짓 주장을 반복해왔다.

탄 교수는 지난해 이재명 대통령이 청소년 시절 강력 범죄에 연루됐다는 허위 발언을 한 혐의(명예훼손)로 경찰의 수사 선상에 올라 있다. 이 루머는 앞서 법원도 허위로 판단한 바 있다. 경찰은 탄 교수가 입국하자 출석해 조사를 받을 것을 통보했다. 다만 경찰 조사가 진행되지 않았다.

조사단의 활동 수위가 격화할 수 있다는 우려도 나온다. 황 후보는 지난 대선 때 논란이 된 부방대를 이끈 바 있다. 당시 투표참관인으로 활동한 부방대 회원들은 각 투표소 내부·인근에서 선거인을 자체 계수했다. 이어 선관위가 발표한 투표자 수와 불일치한다며 항의하거나, 사전투표함에 규정과 다른 방식으로 간인(서명)을 시도했다. 또 투표소 인근에서 유튜브 라이브 방송을 진행하거나 지역 선관위 청사에 무단 침입했다. 황 후보와 부대방 일부 회원들은 선관위로부터 고발당했다.

선관위는 조사단의 위법 행위가 확인되면 엄정 대응한다는 방침이다. 중앙선관위 관계자는 “(조사단의 활동이) 투표참관인 신분으로 한 행위이고, 실제로 (공직선거법상) ‘소란한 언동’ 등이 있었던 게 아니라면 제지 대상은 아니”라면서도 “투표 질서를 훼손하는 행위가 확인되면 신속·엄정 조치할 방침”이라고 밝혔다.