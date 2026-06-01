창간 80주년 경향신문

지선 맞아 다시 꿈틀대는 부정선거 세력…단톡방 만들고 모스 탄 방한까지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부정선거를 주장하는 인사들이 만든 '한·미부정선거공동조사단'이 6·3 지방선거를 앞두고 조직적인 활동을 전개하고 있는 것으로 31일 파악됐다.

조사단은 지난해 21대 대통령선거 때 논란이 된 '부정선거·부패방지대'의 주축 인사가 만든 단체다.

조사단에는 이재명 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 모스 탄 리버티대 교수도 포함된 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

지선 맞아 다시 꿈틀대는 부정선거 세력…단톡방 만들고 모스 탄 방한까지

입력 2026.06.01 06:00

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한미부정선거공동조사단 관계자들이 지난 29~30일 지방선거 사전투표 기간 ‘한미조사단 투표자수 보고’ 카카오톡 오픈채팅방에 게시한 투표자 수기 계수 현황·사전투표 관외투표용지 회수용 봉투. 카카오톡 오픈채팅 갈무리

한미부정선거공동조사단 관계자들이 지난 29~30일 지방선거 사전투표 기간 ‘한미조사단 투표자수 보고’ 카카오톡 오픈채팅방에 게시한 투표자 수기 계수 현황·사전투표 관외투표용지 회수용 봉투. 카카오톡 오픈채팅 갈무리

부정선거를 주장하는 인사들이 만든 ‘한·미부정선거공동조사단’(조사단)이 6·3 지방선거를 앞두고 조직적인 활동을 전개하고 있는 것으로 31일 파악됐다. 조사단은 지난해 21대 대통령선거 때 논란이 된 ‘부정선거·부패방지대(부방대)’의 주축 인사가 만든 단체다. 조사단에는 이재명 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 모스 탄 리버티대 교수도 포함된 것으로 알려졌다.

조사단은 대표적 부정선거론자인 황교안 자유와혁신 대표(경기 평택을 국회의원 재선거 후보)와 박주현 변호사가 단장을 맡아 최근 발족했다. 부정선거를 감시하겠다는 취지이다. 조사단은 약 200여명이 참여한 카카오톡 단체 대화방을 개설했다. 회원들은 지난 29~30일 사전투표 기간에 기표소에서 투표자 숫자를 직접 조사한 내용을 대화방에 올렸다. 기표가 끝난 각 투표소의 관외투표용지 회송용 봉투와 기표용지 무효표 처리 과정 등을 촬영해 공유했다. 대화방에서는 사전투표가 끝난 전날 밤에 각 지역 선관위를 방문해 CC(폐쇄회로)TV를 감시해달라고 구성원들에게 독려하는 메시지가 올라오기도 했다.

중앙선거관리위원회가 지난해 대선 기간 뒤인 5월30일 발표한 ‘투표관리 방해 주요 사례 및 대응에 관한 설명자료’ 갈무리. 중앙선관위 제공

중앙선거관리위원회가 지난해 대선 기간 뒤인 5월30일 발표한 ‘투표관리 방해 주요 사례 및 대응에 관한 설명자료’ 갈무리. 중앙선관위 제공

조사단이 미국 측 대표라고 소개한 한국계 미국인 모스 탄 교수가 지난 28일 입국했다. 탄 교수는 황 후보와 전광훈 사랑제일교회 목사, 극우 성향 유튜버 전한길씨 등을 만났다. 일부 극우 인사의 유튜브 방송에 출연하기도 했다. 탄 교수는 한국의 지난 대선이 부정하게 치러졌고, 선거에 중국이 개입했다는 거짓 주장을 반복해왔다.

탄 교수는 지난해 이재명 대통령이 청소년 시절 강력 범죄에 연루됐다는 허위 발언을 한 혐의(명예훼손)로 경찰의 수사 선상에 올라 있다. 이 루머는 앞서 법원도 허위로 판단한 바 있다. 경찰은 탄 교수가 입국하자 출석해 조사를 받을 것을 통보했다. 다만 경찰 조사가 진행되지 않았다.

황교안 자유와혁신 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 지난 29일 자신의 페이스북에 게시한 모스 탄 미 리버티대 교수 등 관계자들과 함께 한미 부정선거 공동조사단 사무실에서 촬영한 사진. 황 후보 페이스북 갈무리

황교안 자유와혁신 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 지난 29일 자신의 페이스북에 게시한 모스 탄 미 리버티대 교수 등 관계자들과 함께 한미 부정선거 공동조사단 사무실에서 촬영한 사진. 황 후보 페이스북 갈무리

조사단의 활동 수위가 격화할 수 있다는 우려도 나온다. 황 후보는 지난 대선 때 논란이 된 부방대를 이끈 바 있다. 당시 투표참관인으로 활동한 부방대 회원들은 각 투표소 내부·인근에서 선거인을 자체 계수했다. 이어 선관위가 발표한 투표자 수와 불일치한다며 항의하거나, 사전투표함에 규정과 다른 방식으로 간인(서명)을 시도했다. 또 투표소 인근에서 유튜브 라이브 방송을 진행하거나 지역 선관위 청사에 무단 침입했다. 황 후보와 부대방 일부 회원들은 선관위로부터 고발당했다.

선관위는 조사단의 위법 행위가 확인되면 엄정 대응한다는 방침이다. 중앙선관위 관계자는 “(조사단의 활동이) 투표참관인 신분으로 한 행위이고, 실제로 (공직선거법상) ‘소란한 언동’ 등이 있었던 게 아니라면 제지 대상은 아니”라면서도 “투표 질서를 훼손하는 행위가 확인되면 신속·엄정 조치할 방침”이라고 밝혔다.

극우 성향 유튜버 전한길씨가 지난 29일 모스 탄 미 리버티대 교수와 함께 유튜브 라이브를 진행하고 있다. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 갈무리

극우 성향 유튜버 전한길씨가 지난 29일 모스 탄 미 리버티대 교수와 함께 유튜브 라이브를 진행하고 있다. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 갈무리

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글