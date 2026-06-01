트럼프 이어 이란도 ‘종전 MOU 수정안’ 제시 예정···“노딜도 대비”

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 양해각서(MOU) 최종 승인을 앞두고 이란에 추가 양보를 요구하는 수정안을 전달한 가운데 이란도 자체적인 수정안을 준비중이라고 이란 타스님 통신이 31일(현지시간) 보도했다.

종전 협상에 정통한 한 소식통은 “트럼프 대통령이 합의문 내용을 수정한다고 해서 이란이 이를 자동으로 수용하는 것은 아니다”라며 “양측의 문안 교환이 지속되고 있으며, 이란 역시 당연히 합의문에 자체적인 수정안을 반영할 것”이라고 타스님 통신에 말했다.

이 소식통은 “아직 최종 확정된 것은 아무것도 없다”며 “이란은 합의가 체결되지 않을 가능성에 대해서도 만반의 준비를 갖추고 있다”고 덧붙였다.

앞서 뉴욕타임스(NYT)는 전날 당국자 3명을 인용해 트럼프 대통령이 종전 MOU에 담긴 잠정 합의 조건을 강화했으며, 관련 수정사항을 반영한 문서를 다시 이란 측에 발송했다고 보도했다. 구체적인 수정 내용은 확인되지 않았지만 트럼프 대통령은 이란 자금 동결 해제 조항이 포함된 데 우려를 표해왔다고 NYT는 전했다.

미 인터넷 매체인 액시오스는 이 사안을 잘 아는 복수의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 MOU에 고농축 우라늄 폐기 방안에 대한 구체적인 내용을 넣고 싶어하며, 호르무즈 해협 재개방과 관련된 일부 문구도 수정하기를 원한다고 보도했다. 현재 MOU 초안에는 이란 핵과 관련한 모든 사항은 이후 60일간 이어질 휴전 기간 동안 논의한다는 내용만 담겨 있다.

미국과 이란이 각자 새로운 조건을 추가함에 따라 MOU를 둘러싼 양측의 기싸움은 좀더 길어질 것으로 예상된다.