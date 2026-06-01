트럼프 “인지력 검사서 네 번 연속 ‘만점’···나는 고도로 지능적”

알츠하이머 징후 발견 도움주는 검사받아 놓고 SNS에 자랑글 “민주당원들이 정말로 놀랐을까”

도널드 트럼프 미국 대통령이 인지력 테스트에서 만점을 받았다는 사실을 강조하며 자신이 “고도로 지능적”임을 증명받았다고 주장했다. 그러나 트럼프 대통령이 받은 검사는 인지 장애가 없다면 누구나 쉽게 풀 수 있는 검사다.

트럼프 대통령은 31일(현지시간) 소셜미디어에 올린 글에서 “월터리드 군사 의료센터에서 받은 신체검사 결과가 방금 나왔는데, 결과가 극도로 좋았다”며 “이전의 어떤 대통령도 받은 적 없던 어려운 인지력 테스트에서 30점 만점에 30점을 받았다”며 “이는 ‘고도의 지능’으로 간주된다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 자신이 과거에 치른 세 차례 인지력 테스트에서도 모두 만점을 받았다며, 이는 매우 드문 사례라고 썼다. 그는 “민주당원들이 정말로 놀랐을까”라며 “대통령과 부통령에 출마하는 모든 사람은 고난도의 인지력 테스트를 받아야 한다”며 의회와 민주당이 이를 요구해야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령이 자신의 인지력 검사 결과를 자랑한 것은 재임 중 인지력 저하 의혹이 제기됐던 민주당 출신 조 바이든 전 대통령과의 ‘차별화’ 시도로 해석된다.

그러나 트럼프 대통령이 받은 ‘몬트리올 인지 평가(MoCA)’는 “고도의 지능”이 입증됐다는 그의 주장과 달리 지적 능력을 측정하기 위한 검사가 아니다. 1996년 이 테스트를 개발한 신경전문의 지아드 나스레딘 박사는 과거 마켓워치와의 인터뷰에서 “이 검사는 의사가 알츠하이머병의 초기 징후를 발견하는 데 도움을 주기 위한 것으로 인지 장애가 없는 사람이라면 쉽게 풀 수 있도록 고안됐다”면서 “IQ테스트나 지능 수준을 측정하기 위한 것이 아니다”라고 설명한 바 있다.